Unatoč odličnoj mogućnosti zarade, zbog velike potražnje na tržištu vlada nestašica

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Upotreba kanabisa u medicinske svrhe dugo vremena je u Njemačkoj bila sporna. Od ožujka 2017. godine teško oboljeli pacijenti kanabis mogu nabaviti u ljekarnama, bez posebne dozvole. Istraživanja su pokazala da kanabis ublažuje bolove, kao i da pomaže protiv mučnine i nedostatka apetita kod osoba oboljelih od raka ili zaraženih HIV-om. Pritom djelovanje kanabisa još nije u potpunosti istraženo.

Recepte za farmaceutski kanabis liječnici smiju izdati samo teško bolesnim pacijentima, ukoliko mogu dokazati da alternativne terapije ne pomažu. Zdravstvena osiguranja, koja su do sada samo u određenim slučajevima preuzimala troškove, sada su zakonski obvezna plaćati terapiju kanabisom. Ipak, prema podacima lista Rheinische Post, najveća zdravstvena osiguranja su odbila preuzeti troškove u oko dvije trećine slučajeva. Pet grama kanabisa u ljekarni košta oko 125 eura.

Otkako je odobrena upotreba u medicinske svrhe, na tržištu je zavladao pravi kaos, piše Deutsche Welle. Samo u prvoj polovici 2017. godine na recepte je izdano više od 10.600 pakovanja kanabisa, priopćeno je iz Njemačkog saveza ljekarni ABDA. Brojke rastu vrtoglavo: dok je u ožujku izdano tek 560 recepata, u lipnju ih je bilo oko 5.000 – pritom je riječ samo o pakovanjima čije troškove pokrivaju zdravstvena osiguranja. Zato i ne čudi što je na ljeto već došlo do nestašice.

Novo tržište na vrijeme su prepoznali David Henn i Niklas Kouparanis. Još u studenome 2016. godine, dva mjeseca prije nego što je usvojen takozvani Zakon o kanabisu, David Henn je osnovao tvrtku „Cannamedial Pharma". To je jedna od četiri firme koje imaju dozvolu za snabdijevanje Njemačke farmaceutskim kanabisom. Mali ured iz Kölna sada je postao partner najvećeg svjetskog proizvođača kanabisa. I glavni cilj mu je da osigura nesmetanu opskrbu pacijenata farmaceutskim kanabisom. „Zastoj u isporuci nije samo za nas veliko iskušenje, već i za pacijente u Njemačkoj koji ovise o toj medicini", objašnjava Niklas Kouparanis. „Trenutno imamo samo jednog proizvođača u Europi, koji je u Nizozemskoj. On bi trebao pokrivati tu rastuću potražnju za farmaceutskim kanabisom u čitavoj Europi, što je jedva moguće", dodaje Kouparanis. On smatra da je potreba za medicinskim kanabisom bila podcijenjena u Njemačkoj. Za očekivati je da će tvrtka „Cannamedial Pharma" nastaviti jačati i u 2018. godini. „Osigurali smo jednog dugoročnog partnera koji nam jamči isporuku. S tim partnerom smo u stanju u potpunosti podmiriti potražnju za kanabisom u Njemačkoj."

„Cannamedial Pharma" će kanabis ubuduće uvoziti od jednog kanadskog proizvođača. U Kanadi i SAD-u liječenje kanabisom donosi velike zarade, slično kao u Izraelu. Kanada i Nizozemska su glavni izvoznici u Njemačku. Kouparanis računa da će tijekom 2018. godine njegova firma uvesti oko 22 tone kanabisa.