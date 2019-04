Svinjetina poskupljuje: Cijene će rasti i kod nas, u EU već 30% više

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nagli porast kineske potražnje za svinjskim mesom, nakon što je zbog afričke svinjske kuge (ASK) na tamošnjim farmama usmrćeno više od milijun domaćih svinja, cijene je svinjetine lansirao u nebo, piše Večernji list.

Cijene te najvažnije sirovine za industriju mesa u Europi globalno su porasle čak 30%, stoji u dramatičnom priopćenju, koje je ovih dana medijima odaslala Europska industrija prerade mesa CLITRAVI, koja predstavlja oko 13.000 tvrtki s ukupnom proizvodnjom oko 13,5 mil. tona mesnih proizvoda i prometom od 80 milijardi eura.

Takva situacija, upozoravaju, može ugroziti velik broj radnih mjesta i opstanak brojnih tvrtki s obzirom na to da troškovi sirovine u nekim slučajevima čine i 75% ukupnih troškova proizvodnje. A što je najgore, s obzirom na to da ASK i dalje prijeti, ugrožen je cijeli opskrbni lanac, poručuju iz CLITRAVI-ja.

Prema podacima TISUP-a (Tržišno-cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi), cijene pojedinih kategorija svježeg svinjskog mesa, karea, buta bez kostiju..., u hrvatskim su mesnicama prošlog tjedna u odnosu na predzadnji tjedan ožujka u prosjeku porasle 1-2 kn, dok su mesni proizvodi poput hamburger slanine u ožujku u odnosu na siječanj u veleprodaji poskupjeli i za 10-ak kuna na nivou RH (sa 34,87 na 43,79 kn/kg), panceta za 4 kn/kg, šunka za 8 kn, pršut za 15 kn...

Goran Jančo, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja, kaže kako su on i još nekoliko domaćih proizvođača naslonjeni na njemačku burzu pa tako i iz prve ruke mogu potvrditi kako za kilogram žive vage u zadnjih 4-5 tjedana dobiju 2 kn više po kili u veleprodaji, oko 30 eura više za svinju od oko 120 kg.

