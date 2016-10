Svaki Zemljanin dužan 20 tisuća dolara

Foto: Thinkstock

Svijet nikada u povijesti nije bio ovoliko dužan, a MMF je izračunao da ukupni globalni dug iznosi 152 tisuća milijardi dolara ili 225 posto globalnog BDP-a. Kada se to preračuna, izlazi da je svaki od gotovo 7,5 milijardi stanovnika Zemlje dužan oko 20 tisuća dolara. Za usporedbu, svaki stanovnik Hrvatske, po osnovi javnoga duga, duguje oko 11.500 dolara, piše Večernji list.

Na predstavljanju svoga izvješća o globalnoj financijskoj stabilnosti MMF je upozorio da se tim dugom treba pozabaviti prije nego što on postane uzrokom nove velike globalne financijske krize. Također upozoravaju da nije problem samo u tome što je dug visok nego i to što on nezaustavljivo i prebrzo raste, a dvije trećine toga duga otpada na privatni sektor. Stručnjaci MMF-a smatraju da je upravo dug privatnog sektora najveća opasnost pa bi države trebale intervenirati prije nego što bude kasno. Glavnina duga koncentrirana je u zapadnim zemljama i u Kini gdje je dug privatnog sektora od 2008. godine narastao za 70 posto.

Dug Japana u odnosu na njegov BDP iznosi 232 posto, što je najviši postotak na svijetu.