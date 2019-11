'Stiže nam prijetnja kakvu svijet još nije vidio'

Foto: Reuters

Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo na nju kao za rat, pravimo se da se ništa ne događa", rekao je Bill Gates, otkrivajući svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti koja će po njemu uskoro "protutnjati svijetom", piše Express.

Gates je desetljećima bio najbogatiji čovjek na svijetu, a vlasnik Microsofta otprije je poznat po svojim "proročanstvima" od kojih su se mnoga ostvarila. I dok nekima nije lako predvidjeti što će se točno dogoditi sutra, čini se kako je taj uspješni biznismen znao da će se neke stvari dogoditi i desetljećima unaprijed. Sada nažalost od čovječanstvu ne proriče tehnološki napredak, već globalnu zdravstvenu pandemiju koja bi u roku od šest mjeseci mogla ubiti preko 30 milijuna ljudi. "Nismo spremni"

- Vjerujem kako se neće raditi o gripi, već o bolesti koju svijet još dosad nije vidio, a to će se dogoditi u nekom momentu u sljedećih 10 godina - rekao je Gates gostujući na raspravi o zdravstvenim prijetnjama koju je organiziralo Medicinsko udruženje Massachusetts i časopis New England Journal of Medicine.

Bill Gates je rekao da, iako je obično najoptimističnija osoba u svakoj prostoriji, nažalost mora podsjetiti kako svijet velikim dijelom živi u uvjetima siromaštva te se mora više pozabaviti iskorjenjivanjem bolesti poput dječje paralize i malarije.