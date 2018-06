Slovenci smislili uređaj koji spašava živote - šalje upozorenje ili zove hitnu službu

Svake godine u SAD-u zbog toplinskog udara u automobilu prosječno umire 37 djece i više od tisuću životinja/FOTOLIA

Slovenske su se startup tvrtke na Kickstarteru već udomaćile, a posljednji u nizu svoju kampanju na tu platformu za masovno financiranje postavili su studenti ljubljanskog Fakulteta elektrotehnike Žiga Mrzlikar i Anton Klemen.

Oni predstavljaju uređaj i sustav Alive koji pomaže u sprječavanju toplotnog udara kod djece i životinja kada se u ljetnim mjesecima zateknu u automobilu. Sustav koji se sastoji od senzornog mjernog uređaja i aplikacije korisnika porukom obavještava o visini temperature u vozilu što omogućava da se loši scenariji na vrijeme izbjegnu, piše Siol.net. Inovatori planiraju prikupiti 50 tisuća eura za razvoj i plasiranje proizvoda na tržište za koji će u prvoj varijanti i po tzv. "early bird" cijeni trebati izdvojiti 100 eura.

Uređaj funkcionira tako da prati unutarnju temperaturu vozila te ako se prekorači prihvatljiva razina neopasna po život uređaj se povezuje s vanjskim senzorima i određuje nalazi li se u vozilu živo biće. Ako ih senzori prepoznaju, Alive na unaprijed zadane brojeve mobitela šalje upozorenje o temperaturi, a ako primatelj na upozorenje ne reagira dok temperatura prelazi kritičnu razinu, Alive u sustav alarmiranja uključuje i brojeve hitnih službi.

100 € stoji uređaj mladih slovenskih inovatora

Uz senzorni uređaj dolazi i mobilna aplikacija koja omogućava dodavanje broja za primanje obavijesti i opisa automobila te prilagodbu određenih značajki uređaja.

Navedeno je posebno korisno u situaciji kada se pojedinac ne može u kraćem vremenu vratiti do vozila pa Alive poruku s opisom situacije, automobila i približne lokacije također može poslati hitnim službama.

Svake godine u SAD-u zbog toplinskog udara u automobilu u prosjeku umire 37 djece i više od tisuću životinja, navode Mrzlikar i Klemen na web stranicama Alivea te kažu da uz današnju tehnologiju nema potrebe da se takvi slučajevi uopće događaju.

Dječji živčani sustav, kažu, nije još u potpunosti razvijen te ne može učinkovito regulirati tjelesnu temperaturu zbog čega se najmlađima tijela mogu pregrijati i do pet puta brže nego što je slučaj kod odraslih i time dovesti i do oštećenja mozga i srca. Životinje se hlade još i sporije, uz što autori Alivea donose podatak da dok je vanjska temperatura 25 stupnjeva Celzijusa, u automobilu može "zakuhati" i do 38 stupnjeva.