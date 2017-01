Prodaju tramvaje da vrate porezni dug

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Gradsko prometno poduzeće Sarajeva (GRAS) ovog će tjedna vjerojatno ostati bez čak 36 vozila, uključujući osam tramvaja, koja će biti prodani na javnoj dražbi kako bi se podmirio porezni dug te tvrtke o kojoj značajno ovisi normalno funkcioniranje života u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Kako u utorak prenosi "Dnevni avaz", sarajevski općinski sud za srijedu je zakazao javnu dražbu na kojoj će potencijalnim kupcima, uz osam tramvaja, biti ponuđeno na prodaju i 18 gradskih autobusa te deset minibusa.

Dražba je zakazana temeljem naloga državne Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), u kojoj su zaključili kako nema drugog načina za naplatu dospjelog duga za PDV-a koji je dosegnuo iznos od 19 milijuna konvertibilnih maraka (9,7 milijuna eura).

Glasnogovornik UNO Ratko Kovačević kazao je kako su oni odlučni naplatiti dospjeli PDV te kako će tražiti prodaju onolikog broja vozila koliko je potrebno da se isplati ukupni iznos duga.

Ostalo je nejasno zašto bi netko uopće kupio tramvaje koji mogu prometovati samo tračnicama koje ionako održava GRAS.

Oni mogu imati nekakvu vrijednost jedino ukoliko bi bili prodani staro željezo, jer je ionako uglavnom riječ o vozilima starim i po četrdeset godina, nabavljenim pretežito u vrijeme bivše SFRJ. Ti su tramvaji i danas osnova gradskog prometa u Sarajevu.

Tek manji dio tramvajskog voznog parka čine vozila nešto novijeg datuma, no i u takvim slučajevima riječ je o rabljenim vozilima, najčešće dobivenim kao donacije.

Sarajevo slovi za grad koji ima jedan od najgorih sustava javnog prijevoza na Balkanu, gdje se red vožnje uopće ne poštuje, a vozila su katastrofalno prljava i loše održavana.

Aktualni direktor GRAS-a Avdo Vatrić najavio je kako će sve biti još gore ostanu li bez 36 vozila.

"Pravi kaos nastat će na autobusnim i minibusnim linijama", najavio je Vatrić.

Vlasnik GRAS-a je vlada Sarajevske županije, no Vatrić ističe kako kod nje nije bilo razumijevanja za njihove probleme. Kazao je kako su u GRAS-u imali plan uzeti kredit za otplatu poreznog duga, no u vladi za to nisu htjeli ni čuti pa su ih ostavili da se snalaze kako znaju.

Javna dražba vozila GRAS-a, iz istog razloga, bila je u planu i u travnju 2016., no tada je zaustavljena upravo na intervenciju iz županijske vlade, no ona je sada očevidno odustala od spašavanja kroničnog gubitaša koji očajnički treba preustroj.