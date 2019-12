Osmogodišnjak ove godine zaradio 26 milijuna dolara, evo kako mu je to pošlo za rukom

Foto: YouTube

Godina na izmaku na YouTubeu je godina klinaca. Zaključak je to koji je logično izveo utjecajni poslovni magazin Forbes nakon što je sastavio godišnju listu zabavljača s najvećeg online videoservisa. Jer, prvi je na listi 8-godišnji Ryan Kaji koji je uprihodio 26 milijuna dolara. Nevjerojatan iznos prema svim mjerilima, a pogotovo će mnoge začuditi spomenemo li da je dječak svoj youtuberski uspon započeo snimajući se kako otpakirava igračke.



No Kajijev projekt evoluirao je u provođenje znanstvenih eksperimenata pred kamerom, a sve je kulminiralo dječakovim pokretanjem vlastite linije igračaka, odjevnih predmeta, pa emisijom na Nickelodeonu te ugovorom s Huluom. Jasno, prihod youtubera nije tako lako procijeniti, pa je Forbes stavio i kratak opis metodologije. Procjene prihoda za ovu listu napravljene su za period od 1. lipnja prošle godine do 1. lipnja 2019. Riječ je o neoporezivim iznosima, provizijama za agente, menadžere i odvjetnike. Podaci potječu od analitičkih kompanija Captiv8, SocialBlade i Pollstar, ali i na temelju razgovora s insiderima ove, za mnoge još nove industrije. Prema Forbesu, zvijezda YouTubea je netko čiji prihod ostvaren na digitalnim platformama dolazi od YouTubea. No svakako su brojke koje ostvaruju neki novi klinci i dalje impresivne.

Na trećem je mjestu, primjerice, Anastasia Radzinskaya, petogodišnja ruska djevojčica koja je postala jedna od najbrže rastućih svjetskih stvarateljica sadržaja. Ti se sadržaji mogu pratiti na čak sedam jezika i uključuju jednostavne, ali očito vrlo privlačne stvari poput igranja s ocem na nekom od njezinih kanala kao što je to Like Nastya. I na to su se prilijepile etikete poput Legolanda ili Dannona koje su za uključivanje u Anastasijin svijet istovarile šesteroznamenkaste cifre. Zanimljivo je da je igrač videoigara Felix Kjellberg, odnosno PewDiePie, koji je pojam zarade na YouTubeu, tek sedmi s prihodom od 13 milijuna dolara.