Njemačka traži tisuće radnika, ovo su najtraženija zanimanja

Foto: JENS BUTTNER/DPA/PIXSELL

Njemačka željeznica u ovoj i idućoj godini planira zaposliti gotovo 50.000 novih zaposlenika. Do kraja ove godine imat će 24.000 novih radnika, a u narednoj godini planiraju zaposliti otprilike još toliko, objavili su jučer u Münchenu voditelj osoblja Deutsche Bahna Martin Seiler i savezni ministar prometa Andreas Scheuer.



Posebno se traže vozači vlakova, dispečeri, graditelji tračnica, ali i IT stručnjaci i električari.



Njemačka željeznica trenutno zapošljava oko 200.000 ljudi u cijeloj Njemačkoj, no iduće godine mnogi od njih otići će u mirovinu, pa DB već sad traži nove radnike. Čak oko polovice od tih 200.000 djelatnika morat će biti zamijenjeno tijekom sljedećih nekoliko godina, a zbog planiranih ulaganja otvorit će se i nova radna mjesta.



Privatne željezničke tvrtke imale su tijekom sezone ljetnih odmora problema zbog manjka vozača vlakova, a to je problem koji bi u Deutsche Bahnu rado izbjegli. Samo ove godine zaposlit će 2000 novih vozača i dispečera.