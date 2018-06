Magna će u susjedstvu proizvoditi 100.000 automobila godišnje

Magna u Austriji proizvodi vozila za BMW, Jaguar i Mercedes, a jednako bi moglo biti i u Sloveniji/FOTOLIA

Ulaganje kanadsko-austrijskog automobilskog diva Magne u Sloveniji, nakon što je u mjestu Hoče počelo instaliranje strojeva i opreme lakirnice, ulazi u novu fazu, piše Večer.

Kompanija Magna Steyr je krajem prošlog tjedna od Agencije Republike Slovenije za okoliš zatražila suglasnost za drugu fazu izgradnje tvornice u Hočama. Druga faza projekta Magne predviđa proizvodnju i do sto tisuća automobila godišnje, koje namjeravaju prevoziti teretnim vlakovima, ako za to budu ispunjeni uvjeti, što znači da država treba povući željezničku prugu do tvornice, a unutar nje će Magna izgraditi industrijski kolosijek. Neslužbeno, izgradnja nove tvornice trebala bi Sloveniji donijeti barem 1200 novih radnih mjesta.

Problem okolišne dozvole

Ipak, nije potpuno sigurno da će gradnja tvornice početi odmah. Iz Magne kažu da buduća faza projekta u Sloveniji ovisi o novim narudžbama i razvoju proizvodnje vozila unutar cijele grupe, kao i o ispunjavanju obveza svih strana da se uspješno završi projekt u prvoj fazi. Naime, još uvijek postoji problem okolišne dozvole za prvu fazu projekta lakirnice, nazavane Magna Nukleus.

Magna je u Podravje došla u vrijeme Cerarove vlade, koja je tu investiciju podržavala, čak i tijekom najtežih kritika da pogoduje stranim investitorima i protivljenja uglavnom zbog ekoloških razloga. Magni su također dodijelili visoke subvenvije od 18 milijuna eura za nova radna mjesta. Novu fazu tvornice, koji je najavljivana kao mogućnost od samog početka, iz Magne su objavili neposredno prije izbora u Sloveniji, a Cerarov SMC u kampanji snažno podupire ovaj projekt. Čak su i ugovori s vlasnicima zemljišta, planirani za drugu fazu projekta, u velikoj mjeri zaključeni, a Općina Hoče-Slivnica već je većinu zemljišta otkupila .

Kamionima do Graza

Magnina zgrada za lakirnicu izgrađena je krajem ožujka, kada je njemačka tvrtka Dürr počela montirati proizvodnu liniju s kapacitetom lakiranja 20 karoserija po satu, odnosno oko 450 dnevno. Pomgrad završava izgradnju hale za distribuciju karoserija koje će kamionima prevoziti iz Graza i natrag. Pokusna proizvodnja planiran je za jesen ove godine, a redovita u prvom tromjesečju 2019, kada će u lakirnici raditi oko 300 ljudi, a Magna planira za prvu fazu zapošljavanja ukupno 404 radnika.

Magna će za prijevoz automobilskih karoserija između Graza - gdje se izrađuju luksuzne marke Mercedes, Jaguar i BMW - i Hoča koristi kamione na ukapljeni prirodni plin koji u zrak ispuštaju znatno niže emisije od vozila na dizel", potvrdio je direktor logistike u Magni Alfons Dachs Wiesinger. Hoće li i u Sloveniji, odnosno Magni Hoče, koja spada u nadležnost Magne Steyr, proizvoditi iste marke zasad ne mogu reći. U početku će između dvije proizvodne lokacije Magne voziti sedam kamiona.

Uspješna godina

Lani ostvarili najviše prihode i povećali dobit

Kanadska automobilska grupa Magna International ostvarila je 10,8 milijardi dolara prihoda u prvom tromjesečju ove godine, odnosno oko 9 milijardi eura, što je za 20 posto više nego u istom razdoblju lani i najviše do sada. Na kraju prošle godine Magna je zabilježila 851 milijun dolara dobiti prije oporezivanja, što je 58 milijuna više nego u istom razdoblju 2017. Prema austrijskoj agenciji APA, Magna Steyr povećala je prihode u prvom tromjesečju, uglavnom zbog proizvodnje BMW-a serije 5 i sportskog terenca Jaguar E-pace. U prvom tromjesečju proizveli su 40.900 vozila.