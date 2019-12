Kraljica se neočekivano napokon oglasila o svojoj mirovini

Foto: Reuters

Proteklog tjedna u javnost su dospjele glasine kako britanska kraljica Elizabeta II. ide u mirovinu te da će upravljanje monarhijom preuzeti njezin sin Charles.



No, svijet je također pogodila navodna vijest kako je britanska kraljica preminula, što se ispostavilo samo kao još jedna od neslanih šala.



Naime, britanske dnevne novine objavile su da se kraljica povlači kada napuni 95. godina kako bi monarhiju prepustila sinu Charlesu.



Prema nagađanjima, Charles će dobiti titulu princa Re­genta, odnosno vršitelja vladarske dužnosti, a njegova majka i dalje će biti vrhovni vladar. Elizabeta II. već je brojne dužnosti prenijela na 71-godišnjaka i tijekom 2018. godine obavila je 283 kraljevske obveze, dok se Charles pobrinuo za njih 507, piše Story.



Dobro pozicionirani izvor iz Buckinghamske palače rekao je nedavno kako se već dugo planira da Charles postane kralj budući da je kraljica već u 90-ima te da je normalno da ne može više sve sama raditi. No, i to se ispostavila kao laž jer Elizabeta nema nikakvu namjeru odreći se 'stolice'.



Iako se inače ne odaziva na tračeve, kraljica je ovaj put napravila iznimku i za USA Today potvrdila kako nema govora o odlasku u mirovinu.



'Ne postoje planovi za promjenu dogovora kad kraljica bude imala 95 godina, ili ikad', rekla je kraljevska obitelj za dnevni list. Pojasnili su još kako kraljica ima brojne ovlasti i privilegije te da bi njezino umirovljenje rezultiralo mnogim političkim komplikacijama, zbog čega ipak ostaje na tronu do daljnjega.