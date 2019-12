Koliki su troškovi života u zemlji u koju najviše odlaze Hrvati

Foto: Getty Images

Samo za stan mjesečno izdvajate trećinu plaće, a koliki su ostali troškovi analizira DW.

U usporedbi s drugim europskim državama Njemačka slovi kao relativno jeftina za život. Prema statističkim podacima za normalan život je u Njemačkoj 2019. godine bilo potrebno mjesečno 750 eura.

Cijene hrane, smještaja i odjeće su za 4,3 posto veće od europskog prosjeka. Što je znatno manje u odnosu na Dansku, najskuplju europsku zemlju. Cijena života u Danskoj je 37,9 posto veća od europskog prosjeka. Najveći trošak u Njemačkoj je stanovanje. Mjesečne stanarine se znatno razliku od mjesta stanovanja. Važnu ulogu igra želite li živjeti u nekoj od metropola ili u selu udaljenom od grada i po nekoliko desetaka kilometara.

Stanarina

Ako se odlučite za glavni grad Njemačke Berlin stan veličine 30 kvadrata se, prema navodima internetskog portala "wohnungsboerse.net”, u prosjeku plaća 16,22 eura po četvornom metru - to je za oko pet eura više od njemačkog prosjeka. Za jedan manji stan u Berlinu se mjesečno u prosjeku izdvaja oko 795 eura.

Ukoliko se odlučite za München, onda morate dublje gurnuti ruku u džep. Glavni grad Bavarske ima najskuplje stanarine. U Münchenu se za stan do 40 kvadrata u prosjeku plaća više od 26 eura po četvornom metru.

No osim stanarine treba platiti i struju i druge režije. Kada smo kod struje, ona se mjesečno u prosjeku plaća 29,42 centi za kilovat sat, dok se za druge troškove - odvoz smeća, čišćenje stubišta, održavanje dvorišta i slično - u prosjeku mjesečno izdvaja oko 215 eura.

Kuhinja ili restoran?

Sve u svemu, za stanovanje se prosječno izdvaja oko trećina mjesečne plaće. Ako ste u stanu namjestili kuhinju, to vam je dobar potez. Naime, kuhanje se daleko više isplati nego odlazak u restorane. U Njemačkoj se ručak za dvije osobe u prosječnom restoranu plaća oko 40 eura, dok se u manjim restoranima može ručati i za osam eura. Ako uz ručak želite popiti pivo, onda računajte da se za pola litre plaća oko 3,50 eura. Ukoliko niste za pivo i radije bi poslije ručka popili cappuccino, onda trebate računati da on u Njemačkoj u prosjeku košta 2,70 eura.

Ako ste danas ipak raspoloženi za kuhanje sigurno ste planirali odlazak u neku od prodavaonica kako bi kupili potrebne namirnice. Tamo vas očekuju različite cijene koje mogu znatno varirati, ovisi o odabiru trgovine. Pola kilograma bijelog kruha u prosjeku se plaća 1,24 eura, litra mlijeka 0,70, a kilogram krumpira 1,06 eura.

Prijevoz

Nakon što ste obavili kupovinu put do kuće će s punim vrećicama u rukama možda biti dug i težak. I odlučit ćete se za javni prijevoz. Cijene vozne karte se znatno razlikuju od grada do grada, no u prosjeku karta košta dva eura. Ako se češće vozite javnim prijevozom, onda je daleko isplativija kupovina mjesečne karte koja u Njemačkoj u prosjeku košta oko 70 eura.

Posjedovanje vlastitog automobila također ima svoju cijenu. Gorivo se u prosjeku plaća 1,25 eura. Tome treba dodati održavanje automobila, porez i osiguranje. Sve u svemu, za manje vozilo vam u Njemačkoj mjesečno treba oko 200 eura.

Odjeća, obuća i telefon

Što se tiče odjeće i obuće, tu je ponuda vrlo široka, a samim time su i cijene dosta različite. Ima robe za svačiji džep. Prema statističkim podacima, prosječne traperice koštaju između 50 i 100 eura. Slično je i s obućom. A na kraju sezone uvijek ima sniženja tako da cipele, koje su ranije koštale blizu 200 eura, možete kupiti 50 ili 60% jeftinije.

Ako vam se u glavi zavrtjelo od ovih brojki, možda je najbolje da sjednete u nekom od restorana i kafića i popijete kavu. Ukoliko ste pušač, morat ćete sjediti vani jer je u nekoliko njemačkih saveznih zemalja strogo zabranjeno pušenje u ugostiteljskim objektima. I pazite gdje bacate opuške. Ako ste u Kölnu, za opušak bačen na ulicu plaća se kazna od 50 eura.

Dok sjedite i pijete kavu, sjetite se neke od prijateljica, prijatelja ili rodbine. Nazovite ih. Pitajte kako su ili ih pozovite na kavu. Naravno, telefoniranje također košta. Ponuda operatera je velika, a konkurencija se natječe tko će manje naplatiti, a više ponuditi. Pored velikih telekomunikacijskih koncerna, pakete za mobilne telefone i Internet nude i supermarketi.

U paketima, ovisno o izboru, imate mnoštvo opcija: s novim mobilnim uređajem ili ne, s ograničenim ili neograničenim korištenjem Interneta, s besplatnim telefoniranjem unutar Njemačke ili EU-a... Navest ćemo samo jedan primjer. Trgovački lanac Aldi nudi 2 GB brzog Interneta, besplatno telefoniranje unutar Njemačke (sve mreže) za 7,99 eura. Paket važi četiri tjedna.

Dobro došli u Njemačku, poručuje DW.

Statistički podaci potječu s internetskih stranica Saveznog ureda za statistiku Statist, wohnungsboerse.net i de.statista.com