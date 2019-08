Kinezi žele istisnuti Jan De Nul s najvažnijeg plovnog puta

Paranom prolazi 80 posto izvoza žitarica jer omogućuje ulaz do srca 'pojasa žita', luke Rosario/REUTERS

Tražeći nove dobavljače žitarica zbog trgovinskog rata sa Amerikom, Kina se okreće Argentini i nudi održavanje najvažnijeg svjetskog plovnog puta u trgovini žitaricama, argentinske rijeke Parane.

Međutim, to znači da bi sadašnji koncesionar koji omogućava da rijekom plove prekooceanski brodovi, luksemburški Jan De Nul, morati prepustiti posao kineskim tvrtkama.

Proširenje kapaciteta

Prema tvrdnjama upućenih izvora Reutersa, predstavnici kineske građevinske kompanije China Communication Construction Co (CCCC) sastali su se s argentinskom vladom i lučkim vlastima kako bi razgovarali o mogućnostima koncesije na Parani. CCCC je inače najistaknutija kompanija u kineskim investicijama u globalne prometne točke radi osiguravanja dopreme hrane.

Kina je već sada glavni kupac argentinske soje, a državni konglomerat Cofco kroz akvizicije je postao najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u Argentini. Ta južnoamerička država, osim što je najveći svjetski izvoznik soje za stočnu hranu, među vodećim je svjetskim proizvođačima kukuruza i pšenice. Prošlotjedno potonuće vrijednosti pesa nakon što je predsjednik Macri loše prošao na izborima čini argentinski izvoz još konkurentnijim.

80 tisuća dolara naknade plaćaju brodovi za plovidbu Paranom do Rosarija

U izvozu žitarica ključna je rijeka Parana koja teretnim brodovima omogućuje ulaz iz južnog Atlantika u samo srce argentinskog "pojasa žita", riječnu luku Rosario. Time je Argentina u velikoj prednosti pred konkurentima poput SAD-a i Brazila gdje se žitarice do morskih luka moraju prevoziti kopnenim putem. Paranom prolazi 80 posto argentinskog izvoza poljoprivrednih proizvoda. Marcos de Vincenzi, direktor tvrtke Servimagnus koja je CCCC-ov lokalni partner priznaje da su zainteresirani za održavanje i proširenje plovnosti Parane.

Uložene milijarde

Na sastanku s argentinskim vlastima Servimagnus je ponudio produbljivanje Parane sa sadašnjih 10,5 metara. Prema izračunima, produbljivanje dna za svakih 30 centimetara omogućava da se brodove natovari za dodatnih 1800 do 2500 tona. Sadašnja koncesija na održavanje plovnosti Parane istječe u travnju 2021. godine. Radi se o vrlo profitabilnom poslu s obzirom da brodovi plaćaju koncesionaru i do 80.000 dolara naknade za plovidbu u oba smjera do luke Rosario.

Koncesiju sada drži Jan De Nul, a prema tvrdnjama Reutersovih izvora, kompanija nema namjeru odustati od tog posla i natjecat će se sa CCCC-om za novu koncesiju. Od 2005. pa do prvog polugodišta ove godine Kina je uložila 579 milijardi dolara u energetski, prometni i poljoprivredni sektor diljem svijeta, prema podacima washingtonske organizacije American Enterprise Institute.

Od toga je 71 milijarda dolara uložena u Južnu Ameriku. Kinesko zanimanje za održavanje plovnosti Parane dio je širih napora u ulaganjima u međunarodne poljoprivredne dobavne pravce radi bolje kontrole ponude i cijena, smatra Margaret Myers, direktorica programa za Aziju i Južnu Ameriku u washingtonskom think-tanku Inter-American Dialogue.