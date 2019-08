Avioprijevoznik na jednoj liniji zaradio milijardu dolara

FOTO: GettyImages

Najnoviji podaci o profitabilnosti zrakoplovnih linija pokazuju da zračni prijevoznici najveći novac zarađuju na prekooceanskim letovima popularnima među poslovnim ljudima.

Kako piše CNBC pozivajući se na podatke konzultantske tvrtke OAG, najviše novca u godinu dana do ožujka ove godine donio je let British Airwaysa između njujorške zračne luke J. F. Kennedy i londonskog aerodroma Heathrow, čak 1,15 milijardi dolara.

O golemoj profitabilnosti te linije dovoljno govori podatak da je drugi na ljestvici let australskog Quantasa od svega sat i pol između Melbournea i Sydneyja koji je toj kompaniji donio prihode od 861,3 milijuna dolara. Treće mjesto zauzima let između Heathrowa i Dubaija na kojem je Emirates zaradio 796,2 milijuna dolara.

U branši sa mršavim, jednoznamenkastim maržama, ovakve linije za zrakoplovne kompanije pravo su blago. Stoga ne čudi što prijevoznici upumpavaju resurse u takve linije dodavanjem dodatnih sjedala jer znaju da će privući korporativne klijente i druge "dobre potrošače".

"Kompanije koje drže takve linije branit će ih pod svaku cijenu", kaže izvršni potpredsjednik OAG-a John Grant. Prijevoznici na takvim linijama pokušavaju prodati i više sjedala viših klasa.

Tako je američka Delta Airlines objavio kako na tim linijama prodaje više od 60 posto sjedala u prvom razredu. American Airlines je početkom ovog mjeseca najavio završetak montaže premium sjedala ekonomske klase u svojoj floti širokotrupnih zrakoplova.

Iako cijene variraju, premium sjedala ekonomskog razreda mogu donijeti do tri puta viši prihod od "obične" ekonomske klase. Primjerice, karte za let Americanom između New Yorka i Londona početkom rujna u ekonomskoj klasi prodaju se za 704 dolara, a u premium ekonomskoj klasi za 1908 dolara.