Zbog svojih zaposlenika, jedna trgovina odlučila je zabraniti popularnu stvar

Foto: Getty Images

Britanski dućan The York Gin odlučio je zabraniti moderne božićne hitove u prostorima trgovine zbog moralnog dobra svojih zaposlenika.

Voditeljica trgovine Emma Godivala pojasnila je kako smatra da bi moderni božićni hitovi mogli pokvariti blagdane zaposlenima jer bi ih se prisililo da ih tijekom radnog vremena slušaju svakodnevno i po osam sati.

Godivala dodaje kako vjeruje da će i kupci s radošću pozdraviti promjenu, osobito s obzirom na to da je većina trgovaca u dućanima već počela puštati uobičajene božićne hitove, pišu britanski mediji.

Kaže i kako joj se čini da takva moderna glazba ni u kojem slučaju nije prikladna za trgovinu smještenu u zgradi iz 16. stoljeća iz doba Tudora.

"Bez sumnje, Božić nam je svima drag, ali moderne božićne hitove ne kanimo puštati u ovome prostoru", kazala je Godivala.

"Malo smo eksperimentirali. Isprobali smo razne glazbene žanrove i shvatili da nam odgovara sve snimljeno do šezdesetih godina prošlog stoljeća. Dakle, sve ostalo je zabranjeno. A osoblje je vrlo sretno zbog takve odluke. Rekli su mi da su njihovi kolege iz ostalih trgovina već 'poludjeli' zbog istih božićnih hitova koji se 'vrte' bez prestanka", pojasnila je šefica.

"No izuzetak bi bio kad bi se u našem dućanu pojavila, primjerice, Mariah (Carrey). Tada bismo napravili iznimku, zanemarili zabranu i nakratko pustili - All I Want For Christmas is You. Ali to ne znači da će u dućanu izostati božićno ozračje. Puštat ćemo glazbu iz "Orašara", božićne klasike koje izvode Bing Crosby, Frank Sinatra i Ella Fitzgerald", kazala je.

"U svakom slučaju popis pjesama za reprodukciju dovoljno je dugačak da nitko ne čuje istu božićnu pjesmu češće od dvaput tjedno", zaključila je Godivala.