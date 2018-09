Zbog potencijalnog rizika od požara, poznati proizvođač automobila povlači 215.000 vozila

Arhivska fotografija: Marko Prpić / Pixsell

Nissan je izdao naredbu za opoziv više od 215.000 vozila u SAD-u zbog potencijalnog rizika od požara.



Japanski proizvođač automobila je u svom priopćenju naveo da na njegovim vozilima može doći do kvara na pumpi za ABS, koja sprečava 'propadanje' kočnica, te da se nakon toga tečnost lako može izliti do 'strujne' ploče, što može izazvati požar.



Kako pišu Vrele gume, modeli na kojima je otkriven ovaj problem su Nissan Murano proizveden u periodu od 215. do 2017. godine, Nissan Maxima (2016. do 2017.) Nissan Pathfinder (2017. do 2018.), ali i Infiniti QX60.

Ukupno, ovaj problem se potencijalno može javiti na 215.124 vozila.