Preostalih 350 radnika Aluminija dobiva otkaze, nejasna sudbina kompanije

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nešto manje od 350 preostalih radnika posrnulog mostarskog Aluminija do sredine prosinca dobit će otkaze, a nejasno je hoće li tvrtka otići u stečaj, likvidaciju ili će se pak nastaviti tražiti strateškog partnera za ponovno pokretanje poslovanja, potvrdio je u petak predstavnik udruge malih dioničara Samir Anić.

Mostarski Aluminij ugašen je ovog ljeta zbog dugovanja koja su premašila 200 milijuna eura i od tada se traže rješenja koja uključuju i moguća strana ulaganja u tvrtku.

"Šesnaestog prosinca svi dobivamo otkaz. Tako su nas izvijestili iz uprave. Samo će ostati angažirano nekoliko stražara i gasitelja kako bi čuvali tvornicu", rekao je za medije u Mostaru Anić koji je rekao kako Vlada Federacije BiH, koja je najveći suvlasnik Aluminija sa 44 posto udjela, nije ništa učinila kako bi se proizvodnja pokrenula.

"Imali smo ponudu investitora da oni žele uzeti u najam kompaniju 30 plus 30 godina. Međutim imamo informacije da im Vlada to ne želi odobriti i da bi dali kompaniju u najam najviše dvije godine. Nevjerojatno je da se ljudima ne želi dati prigoda čak iako su odmah najavili da će uložiti pet milijuna eura. Za dvije godine ne bi mogli čak izvući ni novac kojega su uložili. To nema nikakve logike", kazao je je Anić.

Izraelsko-kineska grupacija zatražila je jamčenje cijene električne energije te druge povlastice, što po stajalištu Vlade nije izvedivo. M.T. Abraham Grupa iz Izraela, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) te China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd. (NFC) u ponudi su najavili i izgradnju termoelektrane ili plinske elektrane snage 300-350 megawata, što bi Aluminiju osiguralo stabilnu opskrbu električne energije. No, Vlada je ovu ponudu ocijenila neprihvatljivom te je jučer izdvojila milijun maraka kako bi osigurala isplatu dviju plaća i održavanje kompanije u hladnom pogonu.

Predstavnik malih dioničara Anić ističe kako ih je "politika ostavila na vjetrometini".

"Ne znam komu je u interesu da se to ugasi potpuno. Nema logičnog objašnjenja za ovo. Slušali smo obećanja da će se sve pokrenuti do 1. studenog, da će se pojaviti investitori, da će biti oslobođen plaćanja struje do kraja godine samo da se pokrene", dodao je. Po njegovim riječima, pokretanjem pogona Ljevaonice, a zatim i Anoda bilo bi moguće angažirati 270 ljudi.

Mostarski Aluminij prestao je s radom 10. srpnja zbog visokih dugovanja, uglavnom za električnu energiju. Uz Vladu Federacije BiH, mali dioničari, radnici imaju udjel od 44 posto, dok je Vlada RH suvlasnik 12 posto dionica Aluminija.