Graditelj Pelješkog mosta želi pogurati 300 milijuna eura ulaganja

Procjenjuje se da bi hrvatske kompanije mogle isposlovati i do 40% udjela u realizaciji projekta Pelješkog mosta. Od toga do pravog stanja - mali je korak. Tko će u suradnji s Kinezima pronaći svoj interes, razjasnit će se u predstojećim pregovorima. Očekuje ih sa zanimanjem prilično velik broj zainteresiranih hrvatskih tvrtki.

Presudna 'ulaznica'

No, otvara se i dodatno pitanje odlučujuće za obujam gospodarske suradnje, koja je, gledajući dosadašnje investicije Kine u Hrvatskoj skromna, iznosi svega 30-ak milijuna. eura. Tiče se mogućeg dodatnog poticaja, kako za glavnog izvođača Pelješkog mosta tvrtku China Road and Bridge Corporation (CRBC) u druge projekte u Hrvatskoj, tako i u odnosu na druge zainteresirane investitore iz Kine za ulaganja u RH, a sve zbog “ulaznice” koji su dobili u vidu Pelješkog mosta.

30domaćih tvrtki želi surađivati na Pelješkom mostu, a broj stalno raste

S procjenama na tu temu ne žele se upuštati primjerice u Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja ima aktivnu ulogu u uključivanju hrvatskog gospodarstva u taj strateški projekt. No, ako je suditi prema poslovnim razgovorima predstavnika našeg gospodarstva s prvom ekipom CRBC-a, jer je to pitanje već tematizirano, potencijalna ulaganja u njihovu fokusu iznose i do 300 milijuna eura. Pritom bi CRBC mogao biti “lokomotiva” i za druge potencijalne ulagače iz Kine, a da interes postoji svjedoči i podatak da tijekom svibnja na razgovore dolaze i predstavnici kineske državne željeznice.

Doznajemo da je CRBC sa svjetskim referencama za gradnju mostova, nakon sklopljenog ugovora za gradnju Pelješkog u vrijednosti 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a), u neformalnim razgovorima s predstavnicima gospodarstva već prezentirao i dodatni dio svoje strategije. Tako je otvoreno deklarirana njihova spremnost za val investicija u nove projekte hrvatskog gospodarstva.

Uloga kineske banke

Što se tiče kapaciteta za ulaganja u Hrvatsku, navodno je posrijedi protuvrijednost posla koji su ugovorili na Pelješkom mostu. Za razliku od njega - budući da je 85% financiran bespovratnim novcem EU, u slučaju drugih projekta spremnost za ulaganja više vežu uz projekte koji nemaju predviđeno EU financiranje. Više su zainteresirani, tvrde upućeni, za projekte koje oni financiraju zatvaranjem konstrukcije uz pomoć kineske izvozne banke. U prilog tome, a što znači i za potrebe dugoročnijeg poslovanja u Hrvatskoj, kao i u suradnji s pojedinim hrvatskim tvrtkama kroz mogući zajednički nastup na tržištu EU, poznavatelji upućuju i na to da CRBC radi na registraciji tvrtke u Hrvatskoj.

U sklopu razrade planova za Pelješki most, doznajemo, ovih dana kreću s konkretnim pregovorima s kooperantima. Sudeći prema iskazanom interesu zasad zabilježenom u Komori, na svoj dio “kolača” na tom projektu već čeka 30-ak poduzetnika. Pritom to nikako nije konačni broj. Doznajemo da interes raste - svaki dan se javljaju tvrtke koje žele suradnju s Kinezima, od onih sa svojom građevinskom operativom i industrijom do brodogradnje te pružatelja usluga u sektoru turizma i trgovine. Uz to, Komora je u Splitsko-dalmatinskoj županiji upravo završila listu svih projekata gdje Kinezi mogu investirati, a uglavnom su infrastrukturnog karaktera.