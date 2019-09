Google najavio najveći set ugovora o nabavci struje iz obnovljivih izvora dosad

Foto: Christoph Dernbach/DPA/PIXSELL

Dolazak švedske klimatske aktivistice Grete Thunberg u SAD, koja je umjesto osam sati avionom tamo iz Europe stigla ploveći 15 dana brodom, potaknuo je najveće tehnološke kompanije na velike najave u energetici. Google je tako objavio dosad najveći paket ugovora o nabavci električne energije dobivene iz obnovljivih izvora, i to na globalnoj razini. Riječ je o ukupno 18 ugovora za nabavku 1600 MW energije u SAD-u, Čileu i Europi.

Googleva najava dolazi paralelno s onom Amazona, koji se obvezao do 2030. godine u cijelosti prijeći na korištenje energije iz obnovljivih izvora te da će do 2040. cijelo poslovanje učiniti ugljično neutralnim. Amazon je u sklopu toga čak naručio 100.000 električnih dostavnih vozila. Google je s druge strane najavio samo da do 2030. također želi u cijelosti prijeći na korištenje energije isključivo iz obnovljivih izvora.

Iako je američki internetski div objavio nove ugovore o nabavci struje iz obnovljivih izvora energije koje je sklopio u SAD-u i Čileu, zasad nije naveo i s kim je takve ugovore sklopio u Europi.

Sundar Pichai, izvršni direktor Googlea, naime, u petak je doputovao u posjet Finskoj pa se pretpostavlja da će to učiniti tamo. Kompanija je u Finskoj dosad uložila 800 milijuna dolara u razvoj svoje cloud infrastrukture. Ujedno, tamo je lani počela kupovati energiju iz tri polja vjetroelektrana što prvi takav posao koji je sklopila u Europi.

Pretpostavlja se da su novi ugovori Googlea u Europi dio šireg plana američkog internetskog diva da zbog porasta potražnje za cloud uslugama, u Finskoj uloži dodatnih 600 milijuna dolara u proširenje svog podatkovnog centra Hamina, koji je poseban i po tome što koristi morsku vodu za hlađenje.

Google godišnje već kupuje 5500 MW struje iz obnovljivih izvora energije. Dosad je mahom kupovao od vjetroelektrana, a novi set ugovora na globalnoj razini naglasak stavlja na solarne elektrane s obzirom na to da su troškovi proizvodnje energije iz solara u padu.