Boeing s vojskom gradi svemirski brod

Prvi let predviđen je 2020./FOTOLIA

Boeing je s državom sklopio ugovor o gradnji svemirskog broda koji će na svakodnevno slati satelite u orbitu. Kako prenosi Reuters, američka Agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA) objavila je da će uložiti do 146 milijuna dolara u gradnju Boeingove eksperimentalne letjelice.

Radi se o agenciji pod nadležnošću ministarstva obrane, a Boeing nije otkrio koliko će uložiti u razvoj letjelice nazvane Phantom Express. Radi se o letjelici veličine poslovnog mlažnjaka koja će se lansirati poput rakete. Nakon izlaska iz atmosfere odvojit će drugostupanjsku raketu koja će odnijeti satelit u orbitu, a Phantom Express vratit će se na Zemlju i sletjeti poput zrakoplova.

Predviđeno je da letjelica nosi satelite mase do 1,4 tone. “Letjelica će trebati biti spremna za sljedeći let u svega nekoliko sati”, izjavio je glasnogovornik DARPA-e Jared Adams. Prvi let planiran je za 2020. godinu. Zajednički projekt države i Boeinga tako ulazi u svemirsku utrku u kojoj već sudjeluju SpaceX poduzetnika Elona Muska te Blue Origin koji je pokrenuo osnivač Amazona Jeff Bezos. Inače, Boeing već radi na dva svemirska programa. Jedan je svemirski taksi koji će prevoziti astronaute ili komercijalne putnike, a drugi je robotska letjelica koju razvija za Ratno zrakoplovstvo.