Auto-gigant planira graditi mini nuklearne reaktore

Foto: Uli Deck/DPA/PIXSELL

Iz Rolls-Roycea je potvrđeno za BBC da postoji plan izgradnje i upravljanja nuklearnim reaktorima do 2029. godine, prenosi portal klix.ba.

Mini nuklearne stanice se mogu masovno proizvoditi i dostavljati na lokacije pomoću šlepera, a time je troškove lakše predvidjeti.



No, protivnici ovog plana tvrde da bi Velika Britanija trebala u potpunosti odustati od nuklearne energije te se fokusirati na jeftiniju obnovljivu energiju.



Zaštitnici okoliša su podijeljeni kada je riječ o nuklearnoj energiji, neki smatraju da je opasna i skupa, dok drugi tvrde da su potrebne sve tehnologije ukoliko se želi dostići cilj nulte emisije ugljika do 2050. godine.



Oni koji podržavaju projekt mini nuklearnih reaktora vjeruju da oni mogu parirati cijenama jeftinim izvorima obnovljive energije. Plan je da se mini reaktori smjeste u Cumbriji ili Walesu, a trebalo bi ih biti ukupno 10 do 15 u Velikoj Britaniji.



Radi se o malim reaktorima koje bi mogao imati svaki grad, a korištenje postojećih lokacija bi spriječio problem osiguranja od terorističkih napada.