Zagrepčanin nije više htio raditi od 8 do 16, pa je iz jednog razloga pokrenuo vlastiti biznis

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Zagrepčanin Mirko Logožar na trećoj godini fakulteta zaposlio se u jednoj tvrtki kao student, što je kasnije preraslo u stalan posao uz ugovor na neodređeno, piše Gloria. Iako mu je taj posao donio odlično iskustvo i puno znanja, shvatio je da više ne želi raditi za nekog drugog. "Nakon sedam godina shvatio sam da želim raditi za sebe bez okvira "8 do 4", dao sam otkaz i u potpunosti se posvetio razvoju posla od projekta koji sam vodio na društvenim mrežama zadnje tri godine", objašnjava.

I tako se rodio "Eat Different" - projekt koji je na Facebooku promovirao brze i jeftine recepte nutritivno bogate hrane i educirao o prehrani, a kasnije ga je Mirko rebrendirao u današnji "Different". Na ideju o pokretanju edukativne platforme Mirko je prvenstveno došao zbog jednog razloga. "Internet je prepun različitih i najčešće krivih informacija o prehrani i zdravom načinu života te sam htio na jednostavan, zabavan i lako shvatljiv način do svakoga dovesti relevantne informacije", kaže Mirko.

Pokretanje svog posla od nule u Hrvatskoj je veliki izazov, kao što je bio i za Mirka, zato su temelji na kojima se gradi brend vrlo važni za daljnji razvoj i uspjeh. "Krenuo sam s modelom da pokrenem Facebook stranicu i Instagram profil te pružam ljudima vrijednost, stvaram koristan sadržaj i uspostavljam individualan odnos sa svojim pratiteljima, tako da oni od pratitelja postanu vjerni korisnici koji jedva čekaju svaku iduću objavu, ali i znaju da ću uvijek odvojiti vremena za bilo koje pitanje", tvrdi Mirko.

Na pitanje Glorije što bi poručio mladima koji žele pokrenuti svoj posao u Hrvatskoj, ali se boje neuspjeha, Mirko je bio vrlo jasan.

"Nemojte onda pokretati posao ako se bojite neuspjeha. Provedite ostatak života u svojoj sigurnoj zoni pitajući se kako bi bilo da ste ga ipak pokrenuli, pričajući na kavama kako biste mogli ovo ili ono, pritom navodeći barem pet vanjskih faktora koji su krivci i dvadeset ideja koje bi sigurno uspjele, samo da vam je milijun kuna kapitala. Ili otvorite svoju Facebook stranicu, Instagram profil ili blog i počnite biti najbolji ambasador svoje strasti, pričajte o tome, pružajte vrijednost, okupljajte zaljubljenike u vašu strast i one koji će to uz vas postati i pričajte svoju priču. Tko zna, možda baš od toga pokrenete posao!"