U biznis ušla iz inata i sa 20 čaša, a danas ostvaruje promet od 20 milijuna kuna godišnje

Malo je onih koji prate branšu, a da nisu čuli za catering Lisak. Osoba koja stoji iza tog uspješnog biznisa i drži sve konce u rukama je njegova vlasnica Ana Lisak. Na svoj je poslovni put krenula, napominje, iz nužde i inata, a inat u kombinaciji sa stručnim znanjima rezultirao je obilježavanjem aktualne 20. godišnjice uspješnog poslovanja. Ana je ujedno i prošlogodišnja dobitnica nagrade Inspirativna poduzetnica godine koju dodjeljuje mreža poslovnih žena Women in Adria (WiA), a osim impozantne karijere i priznanja, svojim aktivnostima potiče zapošljavanje mladih te ulaganje u njihovu stručnost i obrazovanje.

“U jednom trenutku sam se našla na burzi i htjela sam odgovornost za svoj život preuzeti u svoje ruke te sam s tim ciljem pokrenula ovaj posao. Poduzetništvo vidim kao akciju i mogućnost za stvaranje novih vrijednosti, a korištenje osobnih potencijala s dozom hrabrosti donijelo mi je zadovoljstvo’’, započela je Lisak. U svoju poslovnu priču krenula je s 20 čaša, posuđem iz vlastite kuhinje i samo jednom osobom zaposlenom na pola radnog vremena. To je, kako kaže, razdoblje koje ne želi zaboraviti jer joj omogućava da bude svjesna što je sve naučila i postigla do ovog trenutka.

“Ako netko razmišlja o uspjehu kroz poduzetništvo, mora imati puno strpljenja, znanja, spremnosti na kompromise te mora biti spreman nakon svakog pada nastaviti dalje slijediti ciljeve. Osim toga, važna je svijest da se ništa ne događa preko noći, kao i dostatna količina samopouzdanja’’, dodala je Lisak.

Dvoznamenkast rast

U 20 godina poslovanja pripremljeno je više od sedam milijuna obroka, a ostvareni promet u prošloj godini iznosio je više od 20 milijuna kuna. Ipak, daleko važnijom vidi tendenciju rasta koja se svake godine vrti oko 20 posto.

“Naš promet, osim o opsegu posla, ne govori puno, a ono što ja smatram bitnijim njegov je rast prometa kroz cijelo vrijeme otkada smo počeli raditi. Suština je u tome kako dolazimo do prometa i kako ga povećavamo iz godine u godinu. Cilj nije brojka, ne bavim se tablicama, važnije mi je kako ću sa svojim timom ostvariti taj promet. Važno je razmišljati o načinima postizanja ciljeva, klijentima, novitetima, kvaliteti; naš cjelokupni sustav razmišljanja mora biti baziran na etičnom poslovanju kako bi klijent na kraju to i prepoznao’’, istaknula je Lisak.

Prosjek godina zaposlenih u cateringu Lisak je ispod 40, a lojalnost je ono što se, tvrdi, nagrađuje. Danas zapošljavaju 60-70 ljudi, a prosječna neto plaća iznosi između 6000 i 7000 kuna.

“Jedan broj ljudi fluktuira, ali više od 20 posto ljudi radi kod nas više od deset godina. Na obilježavanju dvadesete godišnjice rada dodijelit ćemo i određena priznanja. Nagrade su jako važne zato što se moramo naučiti pljeskati tuđim uspjesima. Treba željeti okružiti se izvrsnima i upravo to je način koji i vas motivira da budete još bolji’’, rekla je Lisak.

Prepoznavši Hrvatsku kao državu koja se opredijelila za turističku i ugostiteljsku djelatnost, odlučila se za pokretanje Akademije za obrazovanje u ugostiteljstvu. Pokretanje Akademije je trenutačno u procesu, a polaznici će se obrazovati za zanimanja konobara i kuhara.

Neutabanim putem

“Htjeli smo opet ići neutabanim putem, a ne živjeti na jučerašnjim uspjesima. Vodeći se praktičnim iskustvom, uvidjela sam problem radne snage. Naši mladi su emigrirali i došla sam do zaključka da ovaj posao radi tek malo ljudi koji su za to obrazovani. Problem leži primarno u obrazovnom sustavu, a ugostiteljsku školu i školu za obrazovanje zanimanja u turizmu upisuju oni koji negdje drugdje nisu uspjeli upasti. S druge strane, imate i one koji su se školovali za nešto drugo, a stjecajem okolnosti ušli su u ugostiteljstvo. To su ljudi koji često nisu motivirani i koji ne poznaju struku i njezine zakone. Primjerice, u restoranima srećem ljude koji rade banalne pogreške poput postavljanja vilice i noža, pritom bez adekvatnih komunikacijskih vještina i minimuma obrazovanja o namirnicama’’, objasnila je Lisak. zato svojim konceptom želi dokinuti te nedostatke, a važnost obrazovanja poput ovog vidi i za uvoznu radnu snagu koja na radna mjesta u Hrvatsku dolazi bez adekvatnih znanja.

“Bilo bi dobro da kroz ovakav koncept dobiju temeljna znanja koja će moći prezentirati u odnosu s gostom. Tako bi poslodavcima dolazili ljudi spremni na posao kojim će se baviti’’, dodala je Lisak. Akademija je predviđena za 60 polaznika, a na njihovu obrazovanju bit će uključeni zaposlenici cateringa Lisak. Preduvjet za upis je završena srednja škola i znanje barem jednog stranog jezika. Koncept obrazovanja bit će kombinacija teorije i prakse, upravo kako bi polaznici što spremnije primjenjivali stečeno na budućem radnom mjestu. Organizacije su utjelovile timski rad kao važnu odrednicu poslovanja, a takav oblik djelovanja prigrlili su i mladi.

Upravo važnost timskog rada predstavljena je i kroz kuharicu cateringa Lisak koju nije pisala Ana, već dvojica zaposlenih kuhara.

“Kroz kuharicu smo htjeli pokazati dostignuća na području gastronomije, a na njoj su sudjelovala dva chefa. Petar Pavlović, ujedno i naš interni edukator koji tu radi više od 12 godina, u zadnjih nekoliko godina kreirao je oko 200 svojih autorskih djela, a odabrao je dvadesetak jela koje je predstavio u kuharici. S druge strane, imamo mladog kuhara kojeg smo ujedno i školovali na najprestižnijoj japanskoj akademiji za sushi, a on to vraća ambicijom i talentom’’, govori Lisak te objašnjava kako je krajnji cilj bio pokazati što rade ljudi koji čine posao i koliko se to cijeni i prepoznaje.

Obrazuju gluhonijemu djecu

Ideja ulaganja u mlade ljude i njihovu kompetentnost odvela ju je i u koncept društvene odgovornosti.

Takoo suradnjom s Centrom za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj uspješno “plovi” već 15 godina, a sve je počelo saznanjem da gluha, gluhonijema i djeca s različitim poteškoćama nemaju gdje obavljati stručnu praksu. Do danas svojim znanjima i vještinama struci su podučavali više od 50 djece.

“Stvar odluke nije bila samo moja, trebalo je pripremiti zaposlenike za isti izazov. Oni su morali znati da ta osoba nema sve mogućnosti, kao oni, učiti o novim načinima komunikacije. Još u počecima te suradnje razmišljala sam i o pokretanju restorana kojeg vode mladi ljudi i mladi s poteškoćama, ali spletom okolnosti ta ideja nije zaživjela’’, rekla je Lisak koja sa svojim uigranim timom, čiju važnost spremno ističe, i dalje traži prostor kako ponuditi nešto novo i kreirati dodatnu društvenu i poslovnu vrijednost. Novopokrenuta Akademija za obrazovanje u ugostiteljstvu ima upravo taj cilj.