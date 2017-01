Startup hrvatskog programera dobio investiciju od 3,6 mil. kn

Novo rješenje omogućit će velikim kompanijama da svoje CRM-ove drže stalno ažurnima

Do kraja siječnja britansko-hrvatski startup Cognism, koji je upravio primio sjemensku investiciju od 3,6 milijuna kuna, na tržište će izbaciti svoj drugi cloud softverski proizvod CRM Refresh.

Novo rješenje omogućit će velikim kompanijama da svoje CRM-ove drže stalno ažurnima. S prvim je rješenjem, cloud aplikacijom za otkrivanje povoljnih prodajnih prilika, Cognism već polučio dobar početni rezultat. Klijenti su mu, među inim, Financial Times, Guardian Wealth Management, Parabolic Asset Management, švicarski headhunteri The Stamford Group te američka marketinška agencija MEDIARadar.

Pravac SAD

Zadarski programer koji živi u Zagrebu, Stjepan Buljat, suosnivač i voditelj razvoja Cognisma, kaže da prodavačima koji koriste cloud žele omogućiti najbrži pristup dobrim prodajnim prilikama. "Koristimo tehnologije strojnog učenja, znanja iz algoritamskog trgovanja te globalno najkvalitetnije izvore informacija kako bismo to postigli", kaže Buljat. Pojašnjava da informacije čupaju iz Reutersa, Associated Pressa, Financial Timesa, Benzinge, ali i svih drugih relevantnih izvora na internetu. Cognism na svom webu navodi da već sada kanalizira prema klijentima informacije iz više od 115 milijuna kompanija i ključnih igrača diljem svijeta.

"Osim brzine, naše rješenje omogućuje prodavačima da odmah s potencijalnim kupcem ostvare topao, ljudski kontakt, jer mu uz ukazivanje na prodajnu priliku nudimo i točan citat i izvor gdje je to osoba izjavila, te našim klijentima tako omogućujemo da se već u prvom koraku, kvalitetnije povežu s potencijalnim kupcem", naglašava Buljat.

U branši se procjenjuje da na segment generiranja prodajnih leadova otpada osam do deset posto vrijednosti veleprodajnog, odnosno B2B tržišta. To znači da u Njemačkoj tvrtke na softver i različite usluge za generiranje kvalitetnih leadova troše godišnje do 42,9 milijardi dolara. U Japanu 48,6 milijardi dolara, a u SAD-u 172,4 milijardi dolara vrijedi to tržište na kojem imaju i konkurenciju. "Tijekom ove godine planiramo širiti prisutnost u Velikoj Britaniji i SAD-u, jer naša rješenja najveću vrijednost donose upravo velikim kompanijama", kaže Buljat.

Freelance ih spojio

Iako je star tek nešto više od godinu dana, Cognism je s organizacijske i investicijske strane, već sada međunarodna priča. Vodeći investitor u Cognism, koji je dosad narastao na deset zaposlenih u Makedoniji, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, softverska je tvrtka Netcetera iz Makedonije. Ona je uložila polovicu iznosa. Ostatak je došao od investitora iz Kine Tsingbay Venture Capitala, regionalnog VC fonda u koji je uložila i Republika Hrvatska SC Venturesa te poslovnih anđela Toma Jamesa, Jamesa Hodsona i Usmana Khana.

"Investicije vodi direktor i suosnivač tvrtke James Isilay, koji je iz Velike Britanije, ali živi u Švicarskoj, gdje je izgradio karijeru u financijskoj industriji", kaže Buljat. Dodaje da su se upoznali prije dvije godine kroz freelance poslove, koje je Buljat radio preko Upworka (bivšeg Elancea i oDeska). "Imali smo ideju raditi rješenje za financijsku industriju, ali tržište nas je potaknulo da krenemo u drugom smjeru", zaključuje Buljat.