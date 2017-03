Mlada hrvatska inovatorica i osnivačica tvrtke ID Guardian osmislila sustav za velike svjetske kompanije

Josipa Majić, Foto: Davor Višnjić / Pixsell

Nakon što je uvela novi sustav nadzora morske granice kao i one kopnene prema BiH, hrvatska policija sada može, gotovo kao u video igricama, preko računala pratiti kretanje pa čak i vidjeti uživo sliku svake osobe koja pokušava nelegalno ući u Hrvatsku. Novi sustav u koji je uloženo više od 120 milijuna eura već se dokazao u nizu slučajeva, otkrio je u Zagrebu na Danu otvorenih integracija (DOI) 2017. pomoćnik ministra policije Joško Dorić.

Kao što Dorić nije imao odgovor na pitanje kad će Hrvatska biti spremna za Schengen, tako ni ovogodišnja zvijezda DOI-ja - suosnivačica i direktorica Teddy The Guardiana Josipa Majić nije imala detalje o uspjehu jednog od najpoznatijih hrvatskih startupa. No, nakon dvije godine izbivanja iz medija u Hrvatskoj, prvi je put potvrdila da je njezin startup postao profitabilan i da se više ne temelji na pametnom medvjediću s kojem se proslavila.

“Treći put smo izvrnuli poslovni model naglavačke i sada radimo na sustavu koji uključuje mjerenje 11 biometrijskih signala, znači senzorima koje bi mogle koristiti velike kompanije, a usto smo napravili jednu od najvećih baza biometrijskih podataka na svijetu”, otkriva Majić.

Novo rješenje IDInsights, iza kojeg stoji njena tvrtka ID Guardian, dovelo je do suradnje hrvatskog startupa s Unileverom, P&G-om, Mars Incoporatedom i Googleom. Majić pojašnjava da su industrijski divovi zainteresirani za jednostavna, modularna i kvalitetna rješenja koja će im omogućiti da kroz različite proizvode koriste biometriju i biometrijske podatke.

Prema podacima Fine, hrvatska poslovnica londonske matice ID Guardian u 2015. godini po prihodima je narasla s 128 na 325,5 tisuća kuna uz neto dobit od 21,4 tisuća Podaci za 2016. još nisu dostupni, a za londonsku maticu nikada nisu objavljeni. Majić o rezultatima i inače nerado govori. Ovoga puta otkrila je da u Hrvatskoj ima 30-tak zaposlenih dok ih u drugim dijelovima svijeta deset. Dodaje da se ured u Zagrebu primarno bavi razvojem i testiranjem dok poslove dogovora preko sjedišta u Londonu. Neki od klijenata su joj Vodafone i Hasbro.

Na Crunchbaseu, koji prati investicije u startupe, za Teddy The Guardian nalaze se tek oni iz 2014. i 2015. iz kojih proizlazi da je ovaj startup dosad primio dvije runde sjemenskih investicija ukupno 2,8 milijuna kuna. Owler ih ne pokriva, a Funderbeam procjenjuje da je Teddy The Guardian, odnosno tvrtka ID Guardian, dogurao do tržišne vrijednosti od 2,67 milijuna USD.

“Da biste od ideje došli do profitabilnog biznisa koji surađuje s tvrtkama s popisa Fortune 500 ne morate imati ni kapital ni infrastrukturu već trebate biti spremni krenuti odmah u realizaciju, biti spremni saslušati povratnu informaciju od kupaca, fokusirati se na jednu nišu u kojoj možete biti svjetski autoritet i biti spremni okrenuti poslovni model naglavačke”, kaže Majić. U međuvremenu za medvjedića Teddyja, koji djeci može mjeriti temperaturu, ishodili su FDA i CE pa ga mogu prodavati bilo gdje na svijetu.

“U travnju počinje prodaja drugog proizvoda iz linije, žirafe ‘The Tall Giraffe’ koja mjeri držanje djeteta, a krajem godine i lavića ‘The Brave Lion’ koji će mjeriti otkucaje srca te davati informacija o djetetovu kardiovaskularnom sustavu. Baš zato nam je bilo teško po treći put izvrnuti poslovni model naglavačke, te se odlučiti na to da same proizvode radi netko drugi dok se mi bavimo razvojem i licenciranjem, ali od novi sustav obećava najveći uspjeh u budućnosti”, zaključuje Majić.