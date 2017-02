Ilustrator iz Zagreba na Kickstarteru skupio 295 tisuća kuna za svoju knjigu

Na razvoju svoje umjetničke knjige radi od 2008. /FOTOLIA

Fantasy ilustrator iz Zagreba Milivoj Ćeran nakon tri tjedna dogurao je do polovice svoje Kickstarter kampanje za umjetničku knjigu ilustracija na temu nordijske mitologije, a već je oborio rekord za najuspješniju umjetničku crowdfunding kampanju iz Hrvatske dosad.

Ćeran je prikupio 295 tisuća kuna, odnosno 42,2 tisuće dolara od 459 podržavatelja. Ovaj profesor na zagrebačkoj Školi primijenjene umjetnosti i dizajna kaže da ispočetka nije vjerovao da može postići i ove brojke. No, sada ih cilja udvostručiti, odnosno imati na kraju oko tisuću podržavatelja. "Pronašao sam povoljniji način dostave knjige i zbog toga ću dio već prikupljenih sredstava vratiti, a kako će time cjelokupna moja ponuda na Kickstarteru pojeftiniti očekuje da će to biti dodatan motiv da se broj podržavatelja još poveća", kaže Ćeran.

Optimizam crpi iz činjenice da je inicijalno traženih 63 tisuće kune, odnosno 9000 dolara, prikupio u svega tri sata od pokretanja kampanje. Nakon toga je u prvih 24 sata dogurao do 161 tisuću kuna ili 23 tisuće dolara. Ćeran kaže da u Hrvatskoj ima stotinjak ilustratora poput njega. Svi mahom počnu radeći na ilustracijama slikovnica i udžbenika za domaće nakladnike, a zatim nastave svoju kreativnost i umijeće izvoziti od SAD-a do Japana.

Ćeran Ima ilustratora koji su nakon ovakvog uspjeha pokrenuli vlastite biznise.

Pokretač najuspješnije hrvatske umjetničke crowdfunding kampanje dosad je radio za niz najvećih studija za proizvodnju računalnih igara na svijetu poput Blizzarda i Sony Online Entertainmenta. Na popisu su još Wizards of the Coast, Pathfinder, ali i hrvatska kartaška igra Uskoci. "Na ovom projektu radim već devet godina, ali onako usput, tako da kad sam lani odlučio dovršiti ga, dobio sam podršku od prijatelja, kanadskog ilustratora Johna Howea, koji se proslavio ilustracijama iz Tolkienovih svjetova i on mi je pomogao organizirati crowdfunding kampanju", kaže Ćeran.

Navodi da je iz Hrvatske nemoguće organizirati kampanju na Kickstarteru pa je zato pronašao tvrtku iz SAD-a koja mu je pružila tu uslugu. "Ovo širi vidike. Ima ilustratora koji su nakon ovakvog uspjeha pokrenuli vlastiti biznis, ali ja ću polako. Prvo razmišljam o još kampanja", zaključuje Ćeran.