Amerikanac koji je u Axilisu prepoznao tvornicu za 4. industrijsku revoluciju

Jack Templin, strateški partner u zagrebačkoj IT tvrtki i suosnivač Betaspringa/ Igor Šoban/PIXSELL

Ni tvornice nisu ono što su nekad bile. Foxxcon je najpoznatija tvornica fizičkih visokotehnoloških proizvoda i najbliža principu proizvodnog pogona iz doba Henryja Forda. No, tvornice u kojima se stvaraju proizvodi 4. industrijske revolucije predstavljaju novi, široj javnosti manje poznati igrači poput Globanta, Luxofta ili pak EPAM Systemsa.

Američki Forbes ove je godine EPAM Systems, koji u 25 država zapošljava 18 tisuća stručnjaka na razvoju i proizvodnji softvera i drugih IT sustava, postavio na osmo mjesto najbržerastućih tehnoloških kompanija na svijetu. Perspektive radi, na trećoj poziciji na toj ljestvici je Facebook. EPAM je lani imao rast prihoda od 25,2 posto na 914,1 milijun dolara. Broj zaposlenih povećao je 30,1 posto ili 4245 stručnjaka, a neto dobit porasla mu je 23 posto na 106 milijuna dolara.

U Hrvatskoj je nekoliko takvih tvrtki među kojima se izdvaja zagrebački Axilis koji je osnovao jedan od najboljih hrvatskih programera, FER-ovac, Bruno Kovačić. Dvije godine nakon studija tvrtka mu je imala neto dobit od 1,3 milijuna kuna i promet od gotovo pola milijuna eura. Lani mu je promet porastao 26,3 posto na 4,1 milijun kuna, a neto dobit na 1,4 milijuna kuna. Axilis je upravo krenuo u veliku ekspanziju i to zahvaljujući strateškoj suradnji sa Jackom Templinom, suosnivačem i partnerom u Betaspringu, 11. najboljem startup akceleratoru u SAD-u. Poslovni dnevnik razgovarao je s Templinom u Zagrebu.

Za očekivati je da hrvatska IT tvrtka prodaje u SAD-u, ali da Amerikanac u hrvatskoj IT tvrtci pronađe priliku za zaradu, to je manje očekivano. Kako je došlo do vaše suradnje s Axilisom?

Bilo je to neočekivano i za mene. Mogu reći da je našoj suradnji prethodio jedan lijepi niz uspješnih događaja. Ja sam vrlo dugo u internetskom savjetovanju što među ostalim znači da američkim tvrtkama pomažem pronaći outsourcing partnere i partnere za cjelokupan razvoj proizvoda. Tako radim s tvrtkama iz Latinske Amerike, srednje i istočne Europe, uglavnom, po cijelom svijetu. Američke kompanije vole ovaj pristup, jer ostvaruju velike uštede. No, prije nekoliko godina jedan projekt mi je stao. Inženjeri u SAD-u nisu imali rješenje, a problem je bio tako specifičan da rješenje nisam mogao dobiti među postojećim partnerima. Googleao sam i tako otkrio Axilis. Budžet za projekt nije bio upitan, a kad je Axilis problem s kojim smo se mi mučili duže vrijeme riješio u jedan dan, to me zainteresiralo.

Što je prevagnulo? Je li jedan dobar posao bio dovoljan?

Axilisu sam kanalizirao još projekata. Rezultati su uvijek bili isti, odlični. Zato sam potaknuo razgovor o partnerstvu. Nisam odmah bio 100 posto siguran u to. Bilo je tu i dosta "možda". No, ponavljam, rezultati su uvijek bili odlični. Konačno, početkom godine došao sam prvi put u Zagreb s planom da napravim dubinsko snimanje Axilisa, a kad sam ga završio, bio sam još više impresioniran. Dogovorili smo se o suradnji. Vratio sam se u SAD i odmah počeo skupljati kompanije kojima radim strateško savjetovanje.

Kakav vam je plan?

Plan je što više potražnje za outsourcingom na dijagonali Boston-New York kanalizirati prema Axilisu. Moj je zadatak na toj dijagonali proširiti biznis.

Kako se kreće realizacija? Koliko raste posao?

Za početak želimo povećati tim u Zagrebu. Početkom godine ovdje je bio tim od 15 stručnjaka. Do kraja godine bit će ih 25, a iduće godine idemo na 40.

Kako na suradnju reagiraju vaši američki klijenti?

Oni s jedne strane žele uštede, ali su isto tako zabrinuti s kim zapravo rade. Ja sam u industriji 20-ak godina. Imam dobru mrežu ljudi koji mi vjeruju i znaju što i kako radim. Hrvatski su stručnjaci vrlo slični Amerikancima. Zato su klijenti koje sam zasad uključio u suradnju s Axilisom oduševljeni.

Koliko američke tvrtke stvarno trebaju kupovati istraživanja i razvoj izvan svojih granica? Kolika je ta potražnja?

Taj trend je jako izražen, jer u SAD-u nema dovoljno ponude. Zato se sve više studenata usmjerava u inženjere. Čak se organiziraju bootcampovi na kojima se u kratko vrijeme ljudi obrazuju za određeno područje. To najbolje ukazuje koliki je nedostatak stručnjaka.

Pokrenuli ste 11. najbolji startup akcelerator u SAD-u Betaspring i to u manjem gradu Providenceu pored Bostona. Zašto baš tamo i kako ste ga pretvorili u tako uspješan akcelerator?

Tamo živim i želio sam tamo vidjeti više startupa. Sveučilište već imamo i znao sam način kako to realizirati. No, nedostajala je kritična masa startupa. Počeli smo polako. Isprva je bilo nekoliko startupa s kojima smo željeli dobru priču. Nakon toga smo prikupili velika sredstva i skalirali program na jednu veću razinu. Axilis, među inim, danas radi upravo sa startupima iz Betaspringa. Neke od naših uspješnijih priča su NuLabel Technologies, Splitwise i Tracelytics. Portfelj Betaspringa je narastao na 40 milijuna dolara, a ukupno je kroz nas prošlo 90 startupa.

Što je presudno za uspjeh akceleratora?

Ključno je naći prave mentore. Najsloženiji dio posla je pronaći mrežu poduzetnika, znači ljudi s iskustvom, koji će pomoći u akceleraciji startupa. Važno je tim ljudima omogućiti ne samo da dijele savjete već da odluče i žele li sami investirati u te startupe. Novac nije presudan. Najvažnije je bilo okupiti dobre mentore.

Hoće li se kao rezultat vaše suradnje Axilis profilirati u nekom području?

I Bruno i ja Axilis vidimo kao vrlo agilan R&D hub za IT tehnologije. Mislim da ćemo stoga ostati agnostični prema tehnologiji i njegovati agilan pristup. Znači, radit ćemo prisno s klijentima i komunicirati s njima u svim fazama razvoja. To je intenzivnije i zahtjeva više povjerenja, ali taj dublji pristup osigurava bolji konačni rezultat. Tehnologija u kojoj najviše radimo je JavaScript, jer pokriva veliki broj platformi.

Hoće li Axilis imati i neki vlastiti proizvod?

Pričali smo o tome. No, složili smo se da su nam sad u fokusu klijenti i usluge njima. Axilis trenutačno ima 90 posto prihoda izvan Hrvatske. Iduće godine bi se trebao udvostručiti.

Priča se da planirate veliki zaokret u načinu na koji hrvatske IT tvrtke prodaju svoje usluge.

U 2017. godini u Zagreb ćemo početi dovoditi svoje klijente. Želimo da okuse ono što sam okusio ja ovdje u Hrvatskoj. Da dođu ovdje raditi s nama.

Prirodna baza talenata

Znanja na svjetskoj razini

O Hrvatskoj zasad znam samo da imate izvrsne inženjere koji rade po cijelom svijetu i da imate dosta dobrih startupa. Ono što primjećujem jest da u Hrvatskoj imate prirodnu bazu talenata, odlično znanje engleskog i tehnička znanja na svjetskoj razini. Axilis se, primjerice, za poslove natječe rame uz rame s američkom konkurencijom i pobjeđuje. Treba znati da iste poslove tvrtke iz SAD-a mogu slati i u Indiju. No, to samo se posao radi drugačije. Nema kontinuirane komunikacije, a nakon dva mjeseca ono što dobijete bude drugačije od onoga što ste tražili.