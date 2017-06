Broj stipendista u turizmu u jednoj godini porastao više od četiri puta, očekuje se daljni rast interesa

FOTO: Press

Svaka kriza uz sve izazove donosi i kreativna rješenja, a u rješavanju kadrovske krize u turizmu program stipendiranja jedna je od poticajnih mjera od koje svi imaju korist. Učenici i studenti uz novac od stipendije dobivaju veća jamstva da neće osjetiti nezaposlenost, a poslodavci priliku da stvore kvalitetne kadrove. Ulaganje u kadrove u turizmu prije čak devet godina prepoznao je i javni sektor kroz Ministarstvo turizma uz čiju je pomoć od 2008. godine kroz program prošlo ukupno 932 stipendista. Program se zbog velikog zanimanja planira nastaviti i u sljedećim godinama, kažu nam u Ministarstvu, te otkrivaju kako je u 2016. godini zaprimljeno značajno više prijava za stipendije nego godinu ranije.

"Cilj Javnog poziva za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu koje Ministarstvo turizma provodi je motiviranje mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja kroz podizanje standarda obrazovanja, i to stipendiranjem tijekom obrazovanja za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanjem kvalitete stručne prakse, te zapošljavanjem u vremenu trajanja stipendiranja", pojašnjavaju u Ministarstvu.

U 2016. godini zaprimljeno je tako 246 prijava, što je veliki porast u odnosu na prethodne godine, primjerice u 2015. godini zaprimljene su svega 52 prijave, te je ukupno sufinancirano 229 novih stipendista (u usporedbi s 2015. godinom kada je sufinanciran 51 stipendist).

Isplaćena sredstva za stipendije povećana su tako 4,5 puta. Za navedenu namjenu u 2017. godini u Proračunu Ministarstva turizma planirano je 1,5 milijun kuna.

"S obzirom na veliki porast zanimanja, te s obzirom na to da ovakav model Javnog poziva aktivno uključuje kako poslodavce pri odabiru stipendista u skladu s njihovim stvarnim potrebama, tako i u provedbi poziva kroz sufinanciranje i provedbu stručne prakse, program stipendiranja će se nastaviti i u daljem razdoblju, ističu u Ministarstvu.

Naime, riječ je o stipendijama koje Ministarstvo turizma provodi u suradnji s tvrtkama, odnosno hotelima, kampovima, turističkim agencijama te županijskim obrtničkim komorama, na način da pokriva 50 posto iznosa stipendije, a ostatak ostali sudionici. Na javni poziv proveden krajem prošle godine javilo se 6 tvrtki i 1 županijska obrtnička komora, Jadranski luksuzni hoteli, rovinjska Maistra, Imperial Rab, Laguna Novigrad te Valamar Riviera Poreč, putnička agencija Eridan, te Obrtnička komora Varaždinske županije.

Na temelju navedenog programa učenici imaju pravo na maksimalno do 500 kuna mjesečne stipendije, i to od 1. rujna tekuće do 30. lipnja iduće godine, a studenti na maksimalno do 800 kuna, od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza iduće godine. Stipendist se obvezuje redovito upisivati i pohađati razrede/godine te maturirati/diplomirati u redovnom roku. Stipendist se obvezuje tijekom trajanja školovanja/studiranja redovito obavljati stručnu praksu ukoliko je ona obuhvaćena nastavnim planom i programom, i to u objektima tvrtke partnera. Stipendist se obvezuje odmah po završetku redovnog školovanja/studiranja sklopiti s tvrtkom ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ili ugovor o radu pripravnika ukoliko se provodi pripravnički staž, a nakon uspješno provedenog probnog rada/pripravničkog stažiranja ugovor o radu na određeno vrijeme. Također, stipendist se obvezuje ostati u radnom odnosu u tvrtki 12 mjeseci bez obzira koliko je trajalo stipendiranje.

Daleko najveći interes za stipendiste pokazala je porečka Valamar Riviera, koja se prijavila za stipendiranje 217 učenika, konobara, kuhara, slastičara, turističko-hotelijerskih komercijalista.

Valamar Riviera sufinancira stipendiranje učenika tridesetak strukovnih škola iz cijele Hrvatske zajedno s Ministarstvom turizma, u ukupnom iznosu od 1.000 kuna mjesečno. Od ukupno 217 stipendista, njih 78, među kojima prevladavaju mladi kuhari, od početka srpnja ove godine dobit će svoje prvo zaposlenje u Valamar Rivijeri, a ostali stipendisti dobit će priliku za stručnu praksu uz licencirane mentore, kažu u kompaniji.

Upravo stipendija je 26-godišnjoj Tamari Đuričić omogućila zapošljavanje u Valamaru.

"Završila sam srednju školu u Daruvaru te stekla zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara. Za stipendiju sam se prijavila 2008. godine, u trećem razredu srednje škole. Smatrala sam kako je to izvrsna prilika za sigurno zaposlenje po završetku škole. Valamar je tada odabrao 20 stipendista na razini cijele Hrvatske i sretna sam što sam tada odabrana za stipendisticu, jer od 2010. godine pa do danas radim kao konobarica u a la carte restoranu u kampu Lanterna. Bez obzira što sam završila četverogodišnju školu nakon koje sam, uz rad, završila i studij kulture i turizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, volim svoj posao i zadovoljna sam. Svakako vjerujem da ću u budućnosti napredovati jer Valamar je kompanija koja pruža brojne mogućnosti napredovanja i usavršavanja. Svakom učeniku ugostiteljskih zanimanja preporučila bih da se prijavi za stipendiju jer su mogućnosti brojne i prava prilika za stjecanje potrebnih znanja i vještina", otkrila nam je Tamara Đuričić.

Osamnaestogodišnjaku Josipu Grgičinu stipendija je pomogla da se već zaposli kao kuhar u Valamar Club Tamaris u Poreču. "Završio sam Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli, i trenutno radim kao pomoćni kuhar u Valamar Club Tamarisu u Poreču. Za Valamarov program stipendiranja sam prvi put čuo u školi kada su nam predstavili o čemu se konkretno radi. To me zainteresiralo, prijavio sam se i dobio stipendiju. Stipendija mi puno znači u razvoju moje karijere, a na trenutnom poslu u Valamaru stječem iskustvo i nova znanja", pojasnio je Josip.

Uz troje novih stipendista, i crikvenički Jadran će nastaviti stipendiranje četvero stipendista odabranih prošle godine. Svi oni mjesečno dobivaju 500 kuna stipendije.

"Jadran je postavio ambiciozne ciljeve, a tih ciljeva nema bez ljudi. Strateškim poslovnim planom odredili smo da ćemo od 0,5 do 0,75% prihoda godišnje usmjeriti na edukaciju, školovanje i razvoj ljudskih potencijala, što do 2025. godine ukupno iznosi od 5 do 8 milijuna kuna. I prošle i ove godine stipendirali smo isključivo kuhare, s obzirom da za zanimanje konobara nije bilo dovoljno interesa, a već iduće godine moramo usmjeriti dodatne napore upravo u smjeru razvoja kadrova u području usluživanja“, izjavio je Dino Manestar, predsjednik Uprave Jadrana prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Svoj doprinos privlačenju kadrova dala je i škola Dr. Antun Barac iz Crikvenice.

„Uz same stipendije koje Jadran isplaćuje, zajedničkim snagama prije školske godine obišli smo osnovne škole te pokušali potaknuti učenike na upis zanimanja za koje se nude stipendije. Školi doista suradnja sa Jadranom znači puno, jer kad iza sebe imate najveći tvrtku u gradu, onda se projekti realiziraju puno lakše. Zanimljiva je i činjenica da od ukupno 29 učenika iz svih razreda zanimanja kuhar, njih čak 16 svoju stručnu praksu izvan škole obavlja u objektima tvrtke Jadran“, istaknuo je Arsen Badurina, ravnatelj škole.