Počeo tjedan kodiranja širom Hrvatske, uključeno već 199 škola

Globalni projekt Sat kodiranja (Hour of Code) počeo je jučer u hrvatskim školama kako bi se djeca upoznala sa svijetom tehnologije te programiranjem kao vještinom koja je izuzetno tražena na tržištu rada. U projekt koji će trajati do 11. prosinca do danas se uključio rekordan broj škola, čak 199, kojima trenutačno pomaže više od 100 volontera, a prijave su otvorene do kraja tjedna.

Danas je u osječkoj školi Mladost gostovao Matija Kopić, suosnivač IT tvrtke Farmeron, koja je stekla svjetsku slavu nakon razvoja aplikacije u oblaku za praćenje i analizu poljoprivrednih aktivnosti na farmi. Tijekom radionice na kojoj je sudjelovalo 20-ak učenika 5. i 6. razreda izjavio je: „Smatram da je Sat kodiranja izvrsna inicijativa. Posebno je ključan angažman privatnog sektora zajedno s entuzijastičnim učiteljima jer se djeci približava jedan svijet koji im do sada nije bio dostupan. Uvjerio sam se da su djeca željna izazova i kroz ovakve radionice spoznaju da postoji tehnologija putem koje mogu rješavati probleme kao i da putem programiranja njihov kreativni duh izlazi na površinu. Kroz sustavnu edukaciju ovog tipa možemo biti sigurni da ćemo kroz 5,10 i više godina imati visokoobrazovane stručnjake koji su u stanju rješavati razne probleme“.

Inače, u OŠ Mladost će se tijekom tjedna Sata kodiranja održati i radionice za učenike od 1. do 8. razreda. “U radionicama ove godine sudjeluje oko 250 učenika naše škole te oko 20 roditelja. I roditelji će sudjelovati u dvije radionice te će na taj način podržati svoju djecu u svladavanju vještine programiranja te se u isto vrijeme dobro zabaviti“, rekla je Blanka Mihaljević, prof. informatike u OŠ Mladost u Osijeku i dodala kako djeca tijekom godine pohađaju izbornu nastavu informatike te se uključuju u različite aktivnosti kao što su Europski tjedan kodiranja.

Sat kodiranja održan je i u zagrebačkoj školi OŠ Silvije Strahimira Kranjčevića za 20 učenika 6. razreda kao i za više od 30-oro djece zaposlenika u uredima Microsoft Hrvatska u Zagrebu.

Tanja Soucie, prof. matematike OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu je komentirala važnost Sata kodiranja: “Naša škola se drugu godinu zaredom uključila u projekt Sat kodiranja i u ponedjeljak je odrađena prva radionica. 20-oro djece iz šestih razreda učilo je programirati uz stručno vodstvo volontera Matija Kataneca iz udruge Programerko i učitelja iz škole. Tijekom radionice učenici su imali priliku programirati u popularnoj igrici Minecraft te odslušati poruke programera i dizajnera igrice. Na ovaj način smo otvorili tjedan programiranja u našoj školi, a obzirom na prošlogodišnje pozitivne reakcije, ove godine ćemo u projekt uključiti sve učenike od 5. do 8 razreda“.

Inače, Sat kodiranja u školama drže većinom nastavnici informatike i drugih predmeta, a zahvaljujući online vodiču za učenje o programiranju Minecraft Hour of Code Designer kojeg su za ovaj projekt razvili globalni nositelji projekta, Microsoft i Code.org, i koji je besplatno dostupan ovdje, Sat kodiranja može održati svatko, čak i osobe koje se dosad nisu upoznale s programiranjem.

Projekt Hour of Code ili Sat kodiranja globalno podržava više od 400 partnera i 200.000 odgajatelja diljem svijeta. Nositelj projekta je nevladina organizacija Code.org uz podršku tvrtke Microsoft, a u njemu sudjeluje 10 posto svih K-12 učenika u svijetu. Projekt u Hrvatskoj provodi nevladina udruga Osijek Software City s 15 drugih nevladinih udruga uz podršku tvrtke Microsoft.

Prijave hrvatskih škola još uvijek su otvorene pa organizatori pozivaju profesore da se prijave te, ako je potrebno, zatraže pomoć volontera putem stranice Hour of Code.