Idete na poslovni put u inozemstvo, evo kako bez puno odricanja možete uštedjeti vrijeme i novac

Foto: Thinkstock

Nakon što ste štedjeli za putovanje, postoje stvari koje vam mogu olakšati da uštedite i na putovanju. Naime, bilo da se privatno avanturisti ili da vam je posao slične prirode pa vas nerijetko ima na svim stranama svijeta, nije baš najprikladnije biti prekomjerno rastrošan. U zauzdavanju vlastitih ili kompanijinih troškova vaši su saveznici besplatne aplikacije i dobar roaming.

CityMapper aplikacija je koja pomaže pri orijentiranju i organiziranju svih vrsta javnog prometa na gotovo svakom kontinentu na Zemlji, uključujući čak i Uber i Lyft i sugestije u vidu korištenja bicikla ako je to baš najbrži način za dolazak od točke A do točke B. Sve to još obogaćeno i informacijama o prekidima prometovanja i zastojima, što vam itekako može uštedjeti novac.

GateGuru dohvaća podatke više od 204 zračnih luka diljem SAD-a, Kanade, Europe, Azije i Australije. Što to za vas konkretno znači? Da pred sobom imate strukturirani popis restorana, trgovina i općenito usluga pojedine zračne luke, s nekoliko desetaka tisuća pripadajućih recenzija. Hvalevrijedan podatak u ovom slučaju je i to što možete pročitati (ali i ostaviti osobni dojam) o vremenu koje je potrebno za sigurnosne provjere u pojedinoj zračnoj luci. Dakle, bilo gdje da se zateknete i niste sigurni u vlastite orijentacijske sposobnosti, dobra baterija i cjenovno prihvatljiv roaming vas mogu izvući iz svake potencijalne 'opasnosti'.

TravelPerk, originalno putnička agencija, vam putem svoje besplatne platforme može pomoći organizirati letove i smještaj što je posebice korisno ako ste malo ili srednje poduzeće koje nema u uredu zaposlenu osobu kojoj takav zadat možete povjeriti. Objedinjuju podatke za full service usluge, ali i niskobudžetni i smještaj i letove tako da su doista praktični ako tražite jeftiniju varijantu. Ovo je svojevrsna 'Katica za sve', barem što se tiče putovanja. Sličnih aplikacija ima na tone, trebate samo pronaći svog najboljeg virtualnog asistenta koji će vas na pametnom telefonu zahvaljujući roamingu pratiti bez obzira koju granicu prelazite.

Tu je i Expensify, inteligentni sustav kojem možete povjeriti brigu o svojim financijama, a on vam znatno štedi vrijeme (a time i novac) oblikujući financijska izvješća putnih troškova na koja su prije odlazili sati. Koriste ga već znatno veće kompanije poput Pinteresta, Eevernotea i Kickstartera, pa zašto ne biste makar pokušali?

Bukirate li let preko niskobudžetne zrakoplovne kompanije mogli biste si osigurati simpatije šefa, a pri traženju smještaja u obzir uzmite i kapacitete poput apartmana koji su u dijelovima godine debelo jeftiniji od hotelskih soba, a ako vam ostane vremena za razgledavanje destinacije u koju vas je posao naveo na raspolaganju imate i besplatne vođene ture za koje vam treba oko sat vremena. Turistički vodiči izvrstan su izvor informacija i savjeta, a ako niste sigurni koliko ćete vremena imati na raspolaganju jednostavno prošećite do glavnog gradskog trga i sigurno ćete susreti nekolicinu njih. U tom su kontekstu više no informativne i korisne web stranice lokalnih turističkih zajednica tako da svoje slobodne vrijeme možete kreirati na licu mjesta. Zapravo, jedna od najvećih pogodnosti današnjeg doba je što putem svog telefona i stabilne internetske veze (u tom je kontekstu roaming čak sigurnija opcija) vi u svojoj ruci zapravo imate sve informacije koje vam trebaju.

Savjet više je da i svoju prehranu, barem onu koja ne uključuje pregovaračke sastanke i ručkove potpisivanja važnih ugovora, usmjerite na ulične štandove i zalogajnice. Naravno, to radite u zemljama za koje ste sigurni da je hrana ispravna. To je vrlo jednostavan i vrlo efikasan način na koji ćete upoznati bilo koji grad na svijetu, naučiti pokoju riječ novog jezika, vidjeti šarolike i zanimljive modne izričaje te jesti barem dva do tri puta jeftinije nego u klasičnom restoranu. Ako zalutate na neku od šarmantnih tržnica, također nemojte ne prošetati njome jer ondje imate priliku susresti grad onakav kakav zaista jest, sa svojim najživopisnijim prizorima, ali i kupiti povoljne i autentične suvenire, začine ili nakit.