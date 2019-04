Ćelavost kod muškaraca se može zaustaviti u dva jednostavna koraka

Foto: Promo

Pazim na svoj izgled, fizičku kondiciju, hranim se uravnoteženo, ne pijem alkohol i ne pušim. To mi je jako važno s obzirom na činjenicu da radim vrlo stresan posao koji od mene zahtjeva gotovo cjelodnevni angažman. Usprkos mojoj željeznoj disciplini i strogom dnevnom rasporedu, nekoliko sam proteklih mjeseci živio u velikom strahu. Počeo sam primjećivati da mi kosa ispada više nego prije i da se nekako stanjila, prorijedila. U jednom me trenutku uhvatila panika jer nikako nisam želio izgubiti kosu, pa sam noćima pretraživao internet u potrazi za mogućim rješenjima. Iako sam se bojao da možda i nema nekog trajnog učinkovitog rješenja za ovo moje stanje, pokazalo se da je moj strah bio potpuno neopravdan i bez veze. Danas mirno spavam, a kosa je još na mojoj glavi, s osmijehom završava svoju priču 32- godišnji Davor.

Muška ćelavost ili androgenetica alopecija česta je pojava. Svaki drugi muškarac do 50. godine života iskusio je barem početni oblik ćelavosti, a prvi se znakovi promjena na vlasištu obično javljaju već u ranim dvadesetim godinama života. Rani simptom je i stanjivanje kose. Ona postaje sve kraća, svjetlije pigmentirana, dok se s napredovanjem alopecije vlasište postupno razrjeđuje, da bi se na kraju razvila potpuna ćelavost, pa tjeme nalikuje ljusci jajeta.

U prosjeku, na našim glavama ima više od 100.000 vlasi. Svaka od njih nastaje u posebnom mješčiću, koji leži u potkožnom tkivu. Te strukture se oblikuju već prije rođenja, a nove nastaju nakon rođenja. Svatko od nas gubi kosu i to je prirodno. Većina ljudi gubi oko 50 do 100 vlasi dnevno, ovisno o spolu, starosti i rasi, a kako imamo oko 100 000 vlasi na tjemenu, ta količina apsolutno ne izaziva vidljive probleme. Kosa svake godine i izraste, približno 15 centimetara. No, vratimo se ćelavosti kod muškaraca.

Kriv je testosteron!

Uzrok nastanka muške ćelavosti je utjecaj tzv. androgena ili muških spolnih hormona, od kojih je najvažniji dihidrotestosteron (DHT). On nastaje pretvorbom iz testosterona pod utjecajem enzima 5-alfa reduktaze. Cijeli se proces odvija na vlasnim mješčićima, na kojima se DHT vezuje s izraženim receptorima, uslijed čega se vlasni mješčići postupno smanjuju i tako proizvode sve manje kvalitetnih vlasi. Ako takvo stanje potraje više godina, vlasni mješčići propadaju i vlasi iz njih više ne rastu.

Genetika kao uzrok

Sklonost muškoj ćelavosti je nasljedna. Model nasljeđivanja nije još potpuno utvrđen, iako se većina stručnjaka slaže da nasljednu ćelavost uzrokuje više različitih gena, ali je učestalost nasljeđivanja razmjerno niska. Brzina ispadanja kose kod muške se ćelavosti razlikuje od pojedinca do pojedinca, a teško ju je predvidjeti s obzirom na genetske razlike.

Ćelavost kod muškaraca napreduje drugačije nego kod žena i po različitim kliničkim modelima. Kod muškaraca vlasište se počinje razrjeđivati na mjestu kontakta kože u čeonim kutovima i na vrhu glave. Ta se dva područja postupno ujedinjuju te na kraju mogu dovesti do potpune ćelavosti.

Stres kao okidač

Kosa može ispadati i zbog brojnih drugih uzroka. Primjerice, poremećaj naglog i izrazitog ispadanja kose može nastati kao posljedica primjene određenih lijekova, preboljenih infekcija, nepravilnog rada štitnjače, operativnih zahvata i postoperativnih stanja, stanja vrućice, pothranjenosti. Kosa počinje ispadati od dva do četiri mjeseca nakon stresnog događaja, dok se potpuna ćelavost nikada ne razvija, iako razrjeđivanje vlasišta može biti veliko. Muškarci koji ćelave trebali bi početi pratiti i krvni tlak, razinu kolesterola te paziti na zdravlje srca, jer oni s visokim krvnim tlakom i kolesterolom imaju dvostruko veći rizik od gubitka kose, s obzirom na to da krvožilni sustav utječe na snagu korijena kose.

Kako spriječiti ćelavost?

Iako neki muškarci prihvate gubitak kose i nemaju frustracija radi toga, većina ih ne želi biti glatkog tjemena. Kako bi prikrili vidljivo prorjeđivanje vlasišta, često nose kape ili šilterice, što je jedno od najlošijih rješenja. Najbolje je ne negirati problem i reagirati na vrijeme. Postoje mnogobrojni lijekovi i proizvodi za sprječavanje i liječenje muške alopecije, no većina ih dugotrajnim korištenjem razvije određene nuspojave. No, vratimo se sad Davoru s početka teksta koji je rješenje bez nuspojava pronašao u tretmanu i šamponu iz Dercos Aminexil MEN linije. Kako je pobornik zdravog načina života, odabrao je proizvod koji sadrži prirodni smirujući flavonoid s ekstraktom korijena đumbira prirodnog podrijetla kojim je zaustavio ispadanje kose. Barem jedanput tjedno odlazi i kod profesionalnog frizera na serumsku masažu vlasišta kako bi se pojačala cirkulacija i opskrba krvlju korijena kose te učinak proizvoda.

Mali dnevni rituali za zdravlje kose

Dobro je znati i da je svakodnevnim unosom minerala cinka, kalcija i magnezija neophodan za zdravlje i čvrstoću kostiju i kose.

Blagodati za zdravu kosu su i antioksidansa te vitamini A,C i E, kao i zdrava probava i rad jetre. Prehrana upotpunjena Omega-3 masnim kiselinama, vitaminima B6, B12, folnom kiselinom i proteinima izvrsna je za zdravo vlasište. Omega-3 masne kiseline primjerice sadrže tuna i srdela te orašasti plodovi. Dobri izvori vitamina B6 su banane, a folne kiseline svježe voće i povrće, dok se proteini i vitamin B12 nalaze u mesnim i mliječnim proizvodima i jajima.

*sadržaj omogućio Vichy ​