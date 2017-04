Segmentiranje tržišta i upravljanje likvidnošću 4.7.2017.

Foto: Fotolia

Problem nelikvidnosti smatra se jednim od ključnih za hrvatsko gospodarstvo. Njegovi korijeni su samo djelomično ekonomski, a u značajnoj mjeri su sociološki i kulturološki i reflektiraju nizak nivo etičnosti u društvu. Vrijednosti i trendovi pokazatelja (ne)likvidnosti ukazuju da veliki broj poslovnih subjekata ima potrebu za provedbom operativnog i financijskog restrukturiranja kojim će poboljšati kvaliteta prodaje, likvidnost i solventnost, te kvaliteta novčanog toka.

Pronalaženje načina za poboljšanje likvidnosti u poslovanju poduzeća nije jednostavno. Postoje razni modeli i alati za segmentaciju tržišta prodaje, organizaciju prodajnih i financijskih poslovnih funkcija, sve u svrhu minimalizacije rizika naplativosti potraživanja od kupaca. Potrebno ih je razumjeti te adekvatno primijeniti i povezati u dobar sustav. Odabir modela i alata ovisan je djelatnostima, osobinama poslovnog subjekta, tržišnoj poziciji, povjesnim rezultatima, planovima za budućnost, i drugim kriterijima i okolnostima iz internog i eksternog okruženja.

Koji je cilj seminara?Cilj seminara je upoznati polaznike kroz dijalog i vježbe:

kako se prikupljaju i analiziraju informacije iz internog i eksternog okruženja,

kako se na temelju njih kreiraju i koriste modeli za segmentaciju tržišta prodaje (postojećih i potencijalnih kupaca, odabir tržišta i tržišnih niša, …)

kako se mjere i minimiziraju rizici likvidnosti

kako se izrađuju i provode planovi financijskog restrukturiranja.

Koje su teme seminara?

Tehnike i alati u prikupljanju i analizi informacija iz eksternog i internog okruženja

Kako se izrađuje sustav segmentacije tržišta prodaje (ocjena komercijalnog potencijala i ocjena financijskog rejtinga postojećih i potencijalnih kupaca te djelatnosti i lokacija, subjektivne ocjene, potporni indikatori, kreditni limit i kreditna marža, …)

Kako se planira i mjeri likvidnost i ocjenjuju rizici nenaplativosti potraživanja (potreba za obrtnim sredstvima, trošak obrtnih sredstava, novčani jaz, pokazatelji likvidnosti, sintetički modeli mjerenja rizičnosti poslovanja – BEX, Altman, …)

Što su ključne sastavnice financijskog restrukturiranja, kako se planira i provodi?

Instrumenti prevencije i zaštite naplativosti potraživanja (kolaterali) te tehnike i koraci u naplati potraživanja.

Kome je seminar namjenjen? poduzetnicima, operativnim menadžerima, računovođama, financijašima, kontrolerima

O predavaču:Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa.Od ukupno 35 godine radnog staža u zemlji i inozemstvu, 25 godine je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga 6 godina u inozemstvu na međunarodnim projektima a 12 godina kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode), europskih tržišnih lidera na području upravljanja informacijama i ekonomske analitike. Uz operativni menadžment, dugi niz godina bavi se konzaltingom na području strateškog i financijskog menadžmenta; ekonomskom analitikom; te poslovnom edukacijom (više od 200 otvorenih i in-house radionica i predavanja).Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.Član je udruga Hrvatski računovođa, Udruga hrvatskih kontrolera, Hrvatske udruge poslovnih savjetnika te član Društva za organizacijsko učenje Hrvatske. Redovito sudjeluje u projektima koji mjere i potiču razvoj poduzetništva (Mali su veliki, Gazele, Poslovni uzlet, certificiranje poslovnih savjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, ...). U tiskanim i virtualnim poslovnim medijima objavljuje članke s analizama i osvrtima na gospodarske aktualnosti.

