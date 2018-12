Prigovori i pritužbe nezadovoljnih kupaca 2019

Foto: Fotolia

Kupac može i ne mora biti u pravu, ali jedini ispravan način za učinkovito upravljanje nezadovoljnim kupcima je primjerena i adekvatna komunikacija. Veoma je bitno da odgovorite na svaki prigovor.

Prigovori se mogu odnositi na različita pitanja vezana uz cijenu, kvalitetu, isplativost ulaganja, percipiranu vrijednost proizvoda ili usluge i slično. Postoje kupci koji se jednostavno vole žaliti, bez obzira kakva je usluga bila. Ključ uspješnog upravljanja prigovorima i pritužbama kupaca je prilagodba komunikacije različitim tipovima kupaca kako bi uz minimalan napor dobili maksimalan učinak, bez ulaženja u konflikt s nezadovoljnim kupcima.

Kako uspješno riješiti prigovor kupca? Jesu li svi prigovori i pritužbe kupaca opravdani? Kako učinkovito komunicirati s teškim, nezadovoljnim i konfliktnim kupcima? Što je to primjerena i adekvatna komunikacija?

Glavne teme seminara:

zašto dolazi do pritužbi & prigovora kako spriječiti pritužbe kako rješavati pritužbe komunikacija - alati za upravljanje prigovorima & pritužbama kako nam prigovori & pritužbe pomažu u poslu

Na edukciji ćemo naučiti kako se adekvatno izražavati na način da kupac prihvati naše odgovore bez otpora. Koje ponašanje se očituje kroz naše geste, glas, mimiku, kontakt očima za vrijeme prodajnog razgovora. Kako poboljšati neverbalnu komunikaciju. Naučit ćemo razumjeti kako naš proizvod ili uslugu doživljava kupac, takozvano sagledavanje situacije iz cipela vašeg kupca. Zašto je to iznimno važno? Ukoliko ih na vrijeme predvidimo i prepoznamo velika je vjerojatnost da ćemo uspješno spriječiti pritužbe i moguće konflikte. Što ako ne uspijemo na vrijeme spriječiti pritužbe i konflikte? Prigovori, pritužbe, a posebice konflikti situacije su povišenog stresa. Kako se uspješno nositi sa stresom izazvanim konfliktima s klijentima? Naučite kako se nositi sa stresom te kako upravljati vlastitim emocijama i ponašanjem kad smo suočeni s konfliktnim klijentima.

Na edukaciji ćemo naučiti:

• kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

• pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

• naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

• alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)

• kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)

• 7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)

• 3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

• 3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

• kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

• najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

Kome je trening namijenjen: Edukacija je namijenjena zaposlenima koji u svakodnevnom poslu direktno komuniciraju s kupcima i klijentima. Djelatnicima u odjelu prodaje, voditeljima prodajnih, marketinških i PR timova, vlasnicima, direktorima i managerima koji svakodnevno komuniciraju s klijentima i korisnicima njihovih proizvoda i usluga, obrtnicima, turističkim i hotelijerskim djelatnicima i svima zainteresiranima.

Naziv seminara: "Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca"

Datum održavanja: na upit 2018.

Trajanje treninga i satnica: Seminar se održava u trajanju od 9.00 do 16.00 sati, s pauzom za ručak u trajanju od sat vremena, te dvije kraće pauze tijekom dana.

Mjesto održavanja: Oreškovićeva 6h/1, Zagreb (dvorana Večernji list - Poslovni dnevnik)

Kolika je vaša investicija:

Redovna cijena kotizacije iznosi 1450 kn + PDV.

Za rane prijave i uplate odobravamo popust i cijena kotizacije iznosi 1.000 kn + PDV.

U cijenu kotizacije su uključeni svi radni materijali potrebni za sudjelovanje na seminaru, ručak u restoranu i potvrda o sudjelovanju.

Kako se prijaviti na seminar?

Želite li se prijaviti za sudjelovanje u seminaru, molimo vas da ispunite online formu ispod teksta. Po zaprimljenoj prijavi poslat ćemo vam predračun za plaćanje kotizacije. Dokaz o plaćenoj kotizaciji potrebno je poslati na email: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru. Račun ćete dobiti nakon održanog seminara.

Organizator seminara: Poslovni dnevnik - Večernji list d.o.o.

O predavačici: Snježana Kupres – prodajni stručnjak, NLP trenerica, coach Planiranjem, pripremom i izvođenjem edukacija i radionica bavim se od 2009. započevši kao akreditirani trener expert Malaysia airlines akademije u Kuala Lumpuru, Malezija. Po završetku edukacije iz područja Neuro Lingvističkog Programiranja 2013. godine uz treninge iz prodaje razvija portfelj treninga iz područja osobnog razvoja te podučavanja Neuro Lingvističkog Programiranja. 23 godina rada u prodaji od čega 19 godina na izvršnim pozicijama. Kroz tvrtku Metanoia specijaliziranu za savjetovanje u poslovanju i edukacije www.metanoia.hr kreira i izvodi seminare, radionice i treninge iz područja prodaje i osobnog razvoja. Poslovni put posvetila je stalnom usavršavanju stručnih i socijalnih kompetencija te prenošenju znanja i iskustava kroz edukacije, predavanje, radionice.

Pogledajte kako je bilo prošlom terminu seminara OVDJE

ORGANIZATOR: Poslovni dnevnik - Večernji list d.o.o.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na www.poslovni.hr/seminari/

Polaznici o seminaru:

"Zadovoljan sam izvođenjem seminara i velikim brojem primjera iz same prakse"

"Velika pohvala izvrsnoj predavačici, puno sam naučio"

"Odličan seminar, svima bih ga preporučila"

"Zanimljivo i poučno predavanje"

"Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja"

"Predavačica je bila izvrsno pripremljena"

ODRŽANI TERMINI: 26.1.2017., 9.3.2017., 31.5.2017., 21.7.2017., 17.10.2017., 5.12.2017., 26.4.2018.

Večernji list d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika, za više informacija pročitajte Politiku privatnosti.