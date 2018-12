Nemotivirani zaposlenici 2019

Foto: Fotolia

Kako uspješno motivirati svoje zaposlenike?

Zašto neke zaposlenike moram stalno „gurati“ da naprave posao kvalitetno i na vrijeme, a drugi sve naprave sami? Zašto neki nisu timski igrači i nisu zainteresirani za posao, a drugi su dobro prihvaćeni i uživaju u suradnji s drugim članovima tima? Kako to da neki zaposlenici rade loše, premda imaju veću plaću od onih koji su puno produktivniji, a manja im je plaća? Moji stariji i mlađi zaposlenici se ne slažu: kako da ih motiviram da zajedno bolje surađuju i ostvaruju svoje ciljeve?

Ako vas zanimaju odgovori na ova pitanja, onda nemojte propustiti naš seminar o uspješnoj motivaciji vaših zaposlenika i timova.

Zašto investirati u edukaciju?

Mnogi menadžeri gube vrijeme i novac nepotrebno, jer se stalno moraju „baviti“ s problematičnim zaposlenicima i „gasiti požare“, umjesto da se bave onim čime bi stvarno trebali. Mnogo je razloga za to, no najčešći razlog je nemotiviranost vaših zaposlenika i članova timova da obavljaju posao učinkovito i efikasno, drugim riječima onako kako biste Vi to željeli. Nije dovoljno reći „moraš“. Potrebno je dobro upoznati svoje ljude, kako bi znali što ih zapravo pokreće. Nakon ove edukacije saznat ćete kako prepoznati što ih motivira, a što demotivira, kako bi poboljšali njihovu radnu uspješnost i time olakšali i ubrzali postizanje poslovnih ciljeva.

Svrha i ciljevi: Upoznati se s teorijom i najboljim praksama motivacije zaposlenika i timova za vrhunske rezultate, sprječavanje nastanka konflikata na poslu, uspješnu poslovnu komunikaciju, uspostavu povjerenja u timu te lakše i brže donošenje odluka, kako bi ojačali konkurentsku prednost Vašeg poduzeća.

Koje su teme?

Što (de)motivira vaše zaposlenike za posao?

Pojam motivacije, vrste i principi

Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju zaposlenika

Znanost i teorija motivacije, metode i tehnike u praksi:

Potrebe

Zadovoljstvo

Pravednost

Očekivanja

Ciljevi

Pozitivna i negativna potkrepljenja

Intrinzična i ekstrinzična motivacija

Materijalna i nematerijalna motivacija

Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju

Sukob generacija i što motivira mlade/stare zaposlenike?

Motiviranje SMART ciljevima

Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom

Motiviranje razvojem kompetencija zaposlenika

Kome je ovaj seminar namijenjen?

Svima onima koji žele naučiti kako motivirati sebe i imati produktivne i efikasne zaposlenike i timove:

predsjednicima i članovima uprava

vlasnicima poduzeća, direktorima i prokuratorima

izvršnim direktorima i direktorima sektora ili odjela

srednjem i nižem menadžmentu

projektnim menadžerima

voditeljima timova

supervizorima

onima koji se uskoro spremaju preuzeti ulogu rukovoditelja na bilo kojoj razini

Naziv seminara: "Kako uspješno motivirati zaposlenike"

Datum održavanja: 2019.

Trajanje treninga i satnica: Seminar se održava s početkom u 10:00 sati. Satnica je od 10.00 – 16.00 sati, s pauzom za ručak u trajanju od sat vremena, te dvije kraće pauze tijekom dana (prije podne i poslije podne).

Mjesto održavanja: Oreškovićeva 6h/1, Zagreb (dvorana Večernji list - Poslovni dnevnik)

Kolika je Vaša investicija:

Redovna cijena kotizacije iznosi 1.450 kn + PDV.

Za rane prijave i uplate cijena kotizacije iznosi 1.000 kn + PDV.

U cijenu kotizacije su uključeni svi radni materijali potrebni za sudjelovanje na seminaru, potvrda o sudjelovanju i ručak.

Kako se prijaviti na seminar?

Želite li se prijaviti za sudjelovanje u seminaru, molimo vas da ispunite online formu ispod teksta. Po zaprimljenoj prijavi poslat ćemo vam predračun za plaćanje kotizacije. Dokaz o plaćenoj kotizaciji potrebno je poslati na email: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru. Račun ćete dobiti nakon održanog seminara.

Predavačica: Ivana Zvrko, mag.edu.

Ivana Zvrko partner je i direktor konzultantske tvrtke ADIZ www.adiz.hr za poslovne edukacije. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistre edukacije. Pohađa poslijediplomski studij Organizacija i Management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dugogodišnje karijere radila je kao menadžer prodajnih predstavnika za poslovne korisnike u Hrvatskom Telekomu, edukacija za sve kanale prodaje, prodajnih trenera, projektnih i procesnih menadžera u prodaji. Ima bogato međunarodno iskustvo u Deutsche Telekomu u upravljanju kvalitetom edukacija u Europi i implementaciji regionalnih projekata. Članica je mnogih stručnih i profesionalnih udruženja i organizacija.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

