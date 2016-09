Željko Kolar: Moramo decentralizirati Hrvatsku jer ne postoji niti jedan razlog koji tome ne ide u prilog

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U sklopu Poslovnog uzleta Krapinsko-zagorske županije (KZŽ) održana je panel diskusija na temu Decentralizacije i razvojne uloga lokalnih zajednica. Korekcije porezne politike i fiskalne decentralizacije jedan su od preduvjeta gospodarskog rasta i razvoja, zaključeno nakon rasprave, kao i da je za pokretanje promjena nastupilo krajnje vrijeme. Županije potiču razvoj različitih industrijskih grana jer najbolje poznaju stanje vlastitog gospodarstva pa u kontekstu najavljenih promjena nikako ne treba zanemariti njihovu ulogu.

Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, smatra da su u okviru svojih mogućnosti, hrvatske županije ipak nosioci gospodarskog razvoja u zemlji. „Nema razloga da se decentralizirana sredstva spuštaju sa državne razine. Reforma ne bi trebala značiti ukidanje već povećanje učinkovitosti. Vrijeme je također da napravimo i jedan novi porezni zakon i decentraliziramo Republiku Hrvatsku jer ne postoji niti jedan razlog koji tome ne ide u prilog“, dodao je. Trebali bismo ubrzati procese koji će poduzetnicima olakšati poslovanje, smatra Kolar, a sadašnji ustroj službi gdje se po dokumentaciju odlazi na nekoliko različitih mjesta nije previše motivirajuće. „Zakone pišemo sami, pa bismo trebali definirati i kako želimo da nam država izgleda. Ipak, do sada smo pokazali da nismo previše skloni planiranju, nažalost. Trebali bismo napraviti jednu veliku inventuru“, kaže. Nadalje, KZŽ je prva županija koja je napravila projekt vrijedan 1,6 milijuna kuna zamjene rasvjete u županijskim školama u što su uključili i privatne poduzetnike, što je jedan od primjera dobre prakse proizišlih iz sinergije jedinica lokalne samouprave sa svojim građanima. „S obzirom na to s koliko novca država raspolaže državni bi proračun trebao biti više transparentan, umjesto da se županije stalno proziva za to isto. KZŽ nema nikakvih tajni koje skriva od vlastitih građana, ali prosječni čovjek ne snalazi se u svemu tome, pa ulažemo snage u to da kroz tri, četiri poteza po ekranu građanima pružimo pravovaljane informacije“, komentirao je Kolar.

Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija, zalaže se za regionalni ustroj Hrvatske. Preustroj nije reformska mjera, kaže Pauk, već je riječ o decentralizaciji poreza i novca. „Krenuli smo na krivi način, s politizacijom. Pričalo se o nesposobnim načelnicima i nerazvijenim općinama, umjesto da se istaknula informacija da gradovi i županije raspolažu s prilično nejednakim sredstvima i brojem zaposlenih. Jedna smo od najcentraliziranijih država u Europi, a da bismo vidjeli tko što stvarno može trebamo preraspodijeliti resurse“, komentirao je. Jedna od poruka koje se odašilju u ovom trenutku je da treba rasteretiti rad, što je zadiranje u porez na dohodak - osnovni izvor financiranja županija. Istaknuo je da bi poreznom reformom županije trebale doći na razinu koju zaslužuju, dok razina visina decentralizacije sugerira i bogatstvo zemlje u kojoj se provodi. „Drastično, duboko i reformski trebamo pristupiti ovom zadatku“, smatra Pauk. Županije su jako efikasne, financijski najveći projekti realizirani su preko županijskih razvojnih agencija, što je bitan element u priči trebaju li nam županije ili ne. Županije ujedno imaju najtransparentnije proračune i financijski su stabilne jedinice područne uprave, nastavio je Pauk, dodavši i će te informacije postati još vidljivije i dostupnije. „Javna se uprava sve više otvara jer su nam cilj zadovoljni građani. Na kraju krajeva, građani žele znati gdje odlazi njihov novac. Za nekoliko dana pripremamo i prezentaciju novog projekta javnog proračuna u koji će se, nadam se, uskoro uključiti i ostale županije Republike Hrvatske“, najavio je.