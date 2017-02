Grad mladih u kojem gotovo da i nema nezaposlenih

Novi dvori su značajan turističko-kulturni projekt

Dobra poslovna klima, prometna povezanost te blizina velikog tržišta Zagreba, prednosti su koje su grad Zaprešić učinile vrlo poželjnom destinacijom za poslovanje te omogućili da nezaposlenost bude svega 4,6 posto. Miljenko Šoštarić, pročelnik za financije i gospodarstvo u gradskoj Upravi Zaprešića, ističe da je razvoj ovog grada djelomično uvjetovan i činjenicom da se radi o najmlađem gradu u Zagrebačkoj županiji koji je "rođen" tek 1995. godine.

"Dugo smo bili dio grada Zagreba i kao takvima nam je bio razvoj određivan negdje drugdje. To se prije svega odražavalo na to da je privatizacija većine velikih tvrtki napravljena 1993. i 1994. te mi na to nismo imali nikakvog utjecaja. Na našem prostoru su bile dvije velike tvrtke i to Jugokeramika, odnosno Inker, te proizvođač industrijskog plina sadašnji Messer Croatia plin", kaže Šoštarić. Zbog toga su u Zaprešiću puno pažnje posvetili malom i srednjem poduzetništvu, a koje je svakodnevno i trebalo pomoć grada.

40 posto građana Zaprešića zaposleno je u Gradu Zagrebu

Ulaganje u trgovinu

"Činjenica je da je najveća pojedinačna investicija u Zaprešiću bila u trgovinu, a ne u industriju. Radi se o austrijskom ulaganju u trgovački centar West Gate vrijedno 300 milijuna eura. Isti investitor i dalje ulaže u taj projekt, a najnoviji primjer je da su s 40 milijuna kuna financirali izgradnju izravnog izlaza s autoceste u taj centar, a što će u konačnici značiti i da će put do Zaprešića biti nekoliko kilometara kraći i jednostavniji", ističe Šoštarić. Naravno, u Gradu puno očekuju i od španjolske grupe ROCA koja je 2006. preuzela Inker, a koja je u značajnom investicijskom ciklusu. O čemu se točno radi u Inkeru, pojasnio je Mladen Kokolić, direktor te tvrtke.

"Mi smo u posljednjih tri godine imali velike investicije u Inker koje će dosegnuti 10 milijuna eura. Ova tvrtka je godinama bila regionalni lider u proizvodnji sanitarne keramike te porculana, ali kako se trendovi na tržištu mijenjaju, naš vlasnik je odlučio podijeliti ta dva biznisa. Mi se želimo koncentrirati na sanitarije s kojima imamo što ponuditi tržištu. Naš vlasnik je i naša velika snaga jer se radi o grupi koja u 170 zemalja ima 76 tvornica i 22.000 zaposlenih", kaže Kokolić.

Dodaje da zadnjih godina imaju značajnih problema s nalaženjem stručne radne snage jer u Hrvatskoj ne postoji obrazovni smjer za keramičare kakvi njima trebaju. "Snalazimo se kako znamo. Uglavnom sami obrazujemo ljude, a koji nam onda najčešće odu u zapadnu Europu. Činjenica je da su u ovom sektoru plaće relativno niske, a većina Zaprešićanaca veću priliku vidi u bolje plaćenim radnim mjestima u Zagrebu. Tako da većina naših radnika zapravo ne dolazi iz Zaprešića nego s područja Krapinsko-zagorske županije", navodi Kokolić.

Malo poduzetništvo

Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, ponovio je da je ovaj grad oduvijek imao dugu tradiciju poduzetništva, a koja se, između ostalog, vidljiva i kroz tradiciju Sajma gospodarstva koji je među najsnažnijima u širem okruženju. Zaprešić je jedan od najpropulzivnijih gradova u Hrvatskoj koji je u 20-ak godina udvostručio svoju populaciju na sadašnjih 30 tisuća stanovnika. Kako ističe gradonačelnik Turk, Zaprešić je grad mladih te je prosječna starost njegovih stanovnika 35 godina. Uz to, dodaje, ovaj grad ima najvišu obrazovnu strukturu među gradovima Zagrebačke županije.

"Gospodarski razvoj Zaprešića se, prije svega, temelji na dugoročnom i žilavom razvoju malog poduzetništva i obrta, ali isto tako i na restrukturiranoj velikoj industriji. Tu prije svega mislim na tvrtke Messer Croatia plin te Inker koji zadnjih godina ulažu znatna sredstva u nove investicije i zapošljavanje", kazao je Turk. Dodaje da velika očekivanja imaju od poduzetničke zone, koja je danas najpoznatija po tome što je u njoj smješten najveći trgovački centar u Hrvatskoj West Gate. "Radi se o pola milijuna kvadratnih metara slobodnog prostora i u tijeku je investicija u prometnu infrastruktura koja će, nadamo se već na proljeće, omogućiti izravni ulazak s autoceste u zonu, a što će onda biti magnet za investitore. Već imamo kontakte s nekoliko velikih igrača, ali za sada dok se ne potpišu ugovori, ne bih s detaljima izlazio u javnost", navodi Turk.

Novi investitori

Dodaje da očekuje da za zonu budu primarno zainteresirani investitori iz segmenta trgovine i usluga, ali ne isključuje ni ostale ulagače. Malo i srednje poduzetništvo je oduvijek bio temelj razvoja Zaprešića, a i danas su u tom gradu posebno ponosni na značajan udio metalurgije i proizvodnje u sektoru malog poduzetništva i obrta. Velik benefit grada je i blizina Zagreba s kojim je Zaprešić odlično povezan cestom i željeznicom, a što rezultira činjenicom da danas gotovo svaki drugi Zaprešićanac, njih 40 posto, radi u Zagrebu.

"Mislim da ne treba niti spominjati važnost velikog tržišta, kakav je Zagreb, na koje otpada gotovo polovica ukupne ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj. To je posebno važno za male poduzetnike koji imaju ograničene mogućnosti nastupa na udaljenijim tržištima. Koliko je obrtništvo važno u ovom gradu, dovoljno pokazuje i činjenica da Obrtnička komora već 17 godina uspješno organizira gospodarski sajam. Sve navedeno je dovelo do toga da stopa nezaposlenosti u našem gradu bude svega 4,6 posto, a što je daleko manje od nacionalne stope", kaže tamošnji gradonačelnik. Kako bi i dalje privlačio mlade ljude, prvenstveno iz Zagreba koji su u potrazi ja jeftinijim, a kvalitetnim stambenim prostorom, Zaprešić konstantno ulaže u razvoj infrastrukture.

Kurija bana Jelačića

Tako su u tijeku radovi na više društvenih sadržaja, a od kojih su najznačajniji projekt kuglane te obnova turističko-kulturne destinacije Novi dvori, boravišta bana Josipa Jelačića. Projekt Novi dvori je uspješno prošao na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čime je odobreno sufinanciranje prve faze provedbe projekta, koja se odnosi na pripremu dokumentacije za provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Trenutno su u tijeku postupci javne nabave, a nakon provedbe postupaka, odabira izvođača radova te prikupljene potrebne dokumentacije i procjene vrijednosti, Grad Zaprešić će projekt prijaviti na novi natječaj, koji se odnosi na drugu fazu, odnosno, samu provedbu projekta. Spomeničku i gospodarsku cjelinu Novi dvori čine dvorac, kapela sv. Josipa, grobnica obitelji Jelačić, perivoj, voćnjak (današnje golf vježbalište), stambene i gospodarske građevine, obradivo zemljište i park - šuma. Provedbom projekta će se u samom dvorcu, kao središnjem objektu kompleksa, smjestiti galerijski prostor, kao spomen zbirka i suvenirnica. Banska soba bit će uređena u reprezentativni prostor Grada za protokolarne svrhe, s mogućnošću turističkog obilaska, a uredit će se multimedijalna konferencijska dvorana i predavaonice za različite edukativne i prezentacijske sadržaje.

Poduzetništvo u gospodarskim zonama

Komunalna opremljenost i blizina Zagreba

Najveća gospodarska zona u Zaprešiću je Shopping city Zagreb koja je nastala uz trgovački centar West Gate. Radi se o 1,03 milijuna četvornih prostora koji je u potpunosti oprelmjen svom infrastrukturom: plin, struja, voda, odvodnja, mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda. Tu je i Radna zona Jug koja je veličine 550.000, a koja je također u postpunosti komunalno opremljena. Postojeća poduzeća u zoni su Kaufland, Intercars, Kenda, Pekara Dubravica, DBT, Zagrebačka pivovara, Elektroda Zagreb, Uvez te niz ostalih. Niz tvrtki je svoje mjesto našao i u Radnoj zoni Pojatno, a između ostalih, tu su Viadukt, Rofix, Špoljar transporti i Zaprešićanka. Na području Zaprešića postoji i niz manjih gospodarski zona, a to su Ivanec Bistranski, Hruševec Kupljenski, te Lužnica.