Ovo zanimanje je sve češći razlog ulaska u svijet biznisa

Foto: Getty Images

Unutar Europske unije Hrvatska kaska po broju vrtića, dadilja i odgajatelja, a jedno od rješenja nudi zabočko Učilište Piramida znanja kroz Školu za dadilje; program osposobljavanja koji je dosad prošlo više od 40 dadilja, među kojima je i jedan muškarac, a iz svake grupe koju školuju nastane barem jedan obrt. Kako broj vrtića ne zadovoljava potrebe stanovnika Krapinsko-zagorske županije, javila se potreba za obrtima za čuvanje djece, priča nam Adam Jakov Deak, ravnatelj Učilišta Piramida znanja.

“Cijena obrta dadilja postala je prihvatljiva svima koji nisu uspjeli dobiti mjesto u vrtiću ili im obrt više odgovara, a kako vrtići često nemaju cjelodnevni boravak, uz današnji tempo i radno vrijeme roditelja fleksibilnost obrta često bude presudna pri odabiru”, kaže Deak.

Među novootvorenim obrtima je i onaj Ivane Kokolek koja je nakon završetka programa u Svetom Križu Začretje, u sestrinoj kući, početkom rujna ove godine otvorila obrt za čuvanje djece Malci.

“Zanimanje dadilje-odgajatelja je traženo. Ima ih premalo u vrtićima i privatnom sektoru, a traži se i puno dadilja za individualno čuvanje djeteta, odnosno tete čuvalice. Tromjesečni program Učilišta je kroz sedam etapa i praksu i teoriju dobro osmišljen i koncipiran, dovoljno opsežan da se nauči najvažnije bez nepotrebnih detalja. Što se tiče obrta za čuvanje djece, ljudi nisu još dovoljno upoznati s ovakvim vidom čuvanja i skrbi djece pa su skeptični pri samoj pomisli da u takvo nešto uđu s poduzetničke strane”, smatra Ivana koja uskoro planira otvoriti još jednu grupu u svojoj kući, odmah do sestrine gdje sada obavlja djelatnost. “Cilj mi je bio pomoći roditeljima koji nemaju osiguranu skrb svoje djece, a moraju raditi. S problematikom popunjenosti vrtića smo već svi upoznati, a tu moram napomenuti da tamo gdje i ima mjesta, moraju se zadovoljiti visoki kriteriji. Cilj mi je također bio pružiti djeci skrb, ljubav, sigurnost, igru, veselje, a da uz to ponešto nauče. S kratkim početkom sam zadovoljna. Još smo svi u fazi prilagodbe, ali djeca su to iznenađujuće dobro prihvatila, a i ja sam zadovoljna našim radom. Imam još ideja za unapređenje samog posla, ali krećemo polako. Trenutačno radimo sestra i ja, a za drugu grupu planiramo zaposliti još dadilja”, ispričala nam je Ivana.

Sve više obrta

Program za osposobljavanje dadilja u Učilištu verificirali su odmah nakon izlaska Zakona o dadiljama još 2013. godine, koji je otvorio put prema otvaranju obrta. Program je verificiralo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu. Ravnatelj Deak kaže da su prvi obrti otvoreni u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a postepeno je prepoznat potencijal i mogućnost obrta za čuvanje djece i u KZŽ. “Unazad tri godine postoji sve veći interes za program osposobljavanja za dadilje što rezultira sve većim brojem otvorenih obrta, a samim time i roditelja koji svoju djecu povjeravaju obrtima za čuvanje djece. Cilj nam je pružiti polaznicama potrebno znanje, kompetencije i vještine kako bi mogle raditi kao dadilje u nekom od postojećih obrta ili otvoriti vlastiti obrt”, ističe Deak.

Ukupno trajanje programa je 400 sati, program obuhvaća teoretski i praktični dio, a mogu se upisati sve odrasle osobe koje imaju najmanje završenu trogodišnju srednju školu. U teoretskom dijelu polaznici prolaze teme iz područja zaštite na radu i prve pomoći, organizacije rada, komunikacijskih vještina, osnovnih psihosocijalnih obilježja djeteta, osnova predškolske i školske pedagogije, njege i zdravlja djeteta te aktivnosti djeteta. Praktične vještine stječu u nekom od već otvorenih obrta za dadilje. Završetkom programa dadilje stječu uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjigu i osnovni je preduvjet za osnivanje obrta. Obrti dadilja su prilagodljiviji roditeljima kojima radno vrijeme vrtića ne odgovara, manje su grupe djece te postoji mogućnost da se dadilja bolje posveti svakom djetetu, objašnjava Deak. Stoga ovo zanimanje pruža dobru perspektivu svim polaznicama i sigurno zaposlenje ili samozaposlenje u budućnosti.

Problem iseljavanja

“Razumljivo je da se povećanjem vrtićkih kapaciteta povećava i potreba za odgajateljima. Potrebno je određeno vrijeme da bi dadilja prikupila potrebnu dokumentaciju i ispunila sve uvjete kako bi otvorila obrt, što može potrajati i do šest mjeseci”, objašnjava Deak. Kroz najveći dio programa Učilišta pokušavaju, kaže, potaknuti mlade da ostanu u Hrvatskoj, prvenstveno kroz preporuke za mjesta obavljanja praktične nastave gdje postoji realna mogućnost zaposlenja.

“Nažalost, za isti posao u inozemstvu su često bolje plaće ili povoljniji radni uvjeti, stoga je teško utjecati na nečiju odluku o odlasku”, kaže ravnatelj. Poražavajuća činjenica koju spominje jesu polaznici koji često upisuju određeni program s ciljem pronalaska posla u nekoj drugoj državi. Nova grupa od 12 dadilja započet će edukaciju u Učilištu Piramida znanja s današnjim danom. Kako zaključuje Deak, u skorije vrijeme očekuju dodatno otvaranje obrta i još veće zapošljavanje i potražnju za dadiljama.