Za E-Impuls čak 2099 projekata vrijednih 806 milijuna kuna

Novi programi bit će izdašniji, ali i zahtjevniji/FOTOLIA

Još prije godinu dana predstavljen je 250 milijuna kuna vrijedan program E-Impuls, kroz koji se iz EU fondova osigurava bespovratan novac za potpore investicijama mikro i malih poduzetnika. Natječaj je proveden i zahtjevi za sufinanciranjem prikupljeni do 30. rujna, ali do poduzetnika koji su nominirali projekte još ne stižu informacije o raspodjeli potpora. Odugovlačenje postupka odabira i podjele potpora, doznajemo u resornom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, nije samo posljedica činjenice da je u međuvremenu došlo do promjene vlade i spajanja dvaju ministarstava, nego i rekordnog interesa poduzetnika.

Traže 455 milijuna

Prema informaciji koju je na upit Poslovnog dnevnika dalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, na natječaj je pristiglo ukupno 2099 zahtjeva poduzetnika, a vrijednost zatraženih potpora prelazi 455 milijuna kuna, odnosno u prosjeku 216 tisuća kuna po projektu, dok je vrijednost svih ponuđenih projekata za čiju je realizaciju tražena financijsku pomoć premašila 806 milijuna kuna. Iz Ministarstva gospodarstva poručuju zainteresiranim poduzetnicima da je ocjenjivanje i odabir najkvalitetnijih projekata koji će biti potpomognuti potporama od 100 tisuća do 300 tisuća kuna, u zadnjoj fazi, a obavijesti i pozivi za potpisivanje ugovora bit će im dostavljeni početkom svibnja.

250 milijuna kuna vrijedne su potpore iz programa E-Impuls

Ubuduće više papirologije

Golemo zanimanje obrtnika i poduzetnika objašnjava se prije svega visinom ukupnog iznosa bespovratnih potpora, koji je s 250 milijuna kuna dosad najveći u odnosu na slične programe iz ranijih godina, a što se može zahvaliti oslanjanju ne samo na novce iz državnog proračuna, nego i iz europskih fondova. Dodatan "impuls" poduzetnicima je za aktivnije prijavljivanje svojih projekata i traženje potpora dala i činjenica da je kroz ovaj program od njih tražena minimalna papirologija.

Za kandidiranje projekata za E-Impuls morali su, naime, priložiti tek šest dokumenata. No, poduzetnicima koji lani nisu aplicirali za sredstva iz E-Impulsa, slična prilika za brz i jednostavan pristup ovom obliku financiranja neće se ukazati i ove godine. Plan novih programa poticaja za razvoj poduzetnika za ovu godinu uskoro bi trebao biti objavljen, a kako saznajemo, programi će biti financijski izdašniji, ali će od poduzetnika zahtijevati nešto više angažmana oko dokumentacije i pripremljenosti projekata za koje će tražiti potpore.

Slijedi 11 poziva

Drugim riječima E-Impuls neće se u ovom obliku provoditi i u 2017. no, prema najavi Ministarstva gospodarstva, planira se na razini cijele godine objava 11 poziva za dostavu projekata od kojih je jedan već otvoren, a dodatna tri objavit će se do konca travnja. Očekivani ukupni iznos natječaja za poduzetničke projekte u 2017. trebao bi premašiti 700 milijuna kuna. Iz Ministarstva gospodarstva i poduzetništva ističu kako će i novi natječaji za poduzetnike "imati široku lepezu prihvatljivih aktivnosti", od jačanja konkurentnost malih i srednjih poduzetnika stvaranjem i proširenjem kapaciteta, roba i usluga, preko potpore za uvođenje normi i certifikaciju proizvoda, potpore za odlazak na inozemne sajmove do potpora za usvajanje novih rješenja i tehnologija i uvođenje inovacija u poslovanje.