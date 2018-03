Rimac prodaje samo 150 Concept Twoa

Foto: MLADEN MILČIĆ

Mate Rimac u utorak je u Ženevi predstavio iPhone u svijetu električnih automobila - električnu jurilicu Concept Two. Nasljednik Concepta One-a, ne samo što je najsnažniji (1914 konjskih snaga) i jedan od najbržih serijskih automobila na svijetu (412 km/h), već je ujedno prvi automobil u prodaji koji podržava autonomnu vožnju razine 4.

Hrvatski proizvođač automobila time se počeo natjecati u kategoriji koju je lani otvorio Alphabetov (Google) pametni automobil Waymo, koji je također dosegao razinu 4 (od njih 5), ali nije u prodaji. Osnivač i direktor Rimac Automobila je na predstavljanju istaknuo da je Concept Two potpuno novi automobil koji je u cijelosti razvijen u Hrvatskoj.

“Concept Two napravili smo od početka. Ništa nismo preuzeli iz Concepta One. Ništa nije kupljeno i samo ugrađeno. Sve smo sami razvili od nule i ponosim se što izrađujemo ovakve automobile nedaleko od Zagreba u Hrvatskoj”, ističe Rimac.

Dodao je da su bokove nove jurilice dizajnirali s motivom kravate, a za koju je također istaknuo da je podrijetlom iz Hrvatske. Nova jurilica početak je novog poslovnog ciklusa u Rimac Automobilima. Concept Two prodaje se po cijeni od 1,7 milijuna eura, što je 12,7 milijuna kuna. Rimac ih planira prodati 150, odnosno računa na prihod veći od četvrt milijarde eura. No, usto tehnologije, kako one koje podržavaju snagu i brzinu, tako i one koje podržavaju sigurnost i ugodnost vožnje, Rimac planira prodavati poslovnim partnerima.

“Sretan sam što možemo pomoći industriji koja je prije bila poznata po tome što se ne mijenja mnogo, a danas su tehnologije koje je razvila tvrtka Rimac automobili pod haubama mnogih modela koje vidite ovdje na ovogodišnjem Ženevskom salonu automobila”, kaže Rimac.

Concept Two, iako nabijen ekskluzivnim performansama poput najboljeg ubrzanja za ijedno cestovno vozilo gdje od 0-100km/h ‘poleti’ za 1,9 sekundi, ima i neke vrlo praktične prodajne adute. Autonomija mu je s novom generacijom baterija čak 650 kilometara, a baterijski sustav od 120 kWh do 80 posto kapaciteta Concept Two napuni za svega pola sata. Nadalje, vrata automobila sama se otvaraju kad bočna kamera detektira vozača, a kamere u unutrašnjosti detektiraju stanje vozača i ovisno o tome pripomažu u vožnji ili s komandama. Rimac je dosad primio oko 40 milijuna eura investicija. U prvoj rundi, zaključenoj krajem 2014., primio je 10 milijuna eura kapitala. Tada mu je tvrtka procijenjena na vrijednost od 70 milijuna eura. Lani je primio novu rundu investicije od 30 milijuna eura i pregovarao o dodatnih 20 milijuna eura.