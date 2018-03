Poduzetnik početnik može od gradski vlasti dobiti do 70 posto novca za kupnju strojeva i opremanje prostora

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Grad Pleternica je grad prijatelj poduzetnika, želimo biti partner svakom od njih ponaosob. To je grad s razvijenom infrastrukturom, koja je na raspolaganju svim građanima. Imamo izdašne potpore za rast razvoj poduzeća i spadamo među top 10 u Hrvatskoj po povlačenju sredstava, rekla je Antonija Jozić, gradonačelnica Pleternice prilikom otvaranja Poslovnog uzleta održanog u petak u tom slavonskom gradu.

„Međutim, Pleternica nije Eldorado, i mi smo suočeni s iseljavanjem stanovništva, radimo što god možemo da zadržimo ljude, ohrabrimo poduzetničku aktivnost i privučemo one koji razmišljaju o tome da baš u našem gradu započnu svoju o aktivnost. On što mi dajemo nema tko pruža, primjerice jedini smo se odrekli komunalnog doprinosa, odričemo se komunalne naknade, dajemo potpore i želimo biti što bolji partneri svim poduzetnicima, želimo da se oni u našem gradu osjećaju ugodno“, rekla je gradonačelnica, poželjevši da dogodine budu barem dvije proizvodne hale u Poduzetničkoj zoni Pleternica.

Na panel raspravi koja je uslijedila, gradonačelnica je rekla da želi potaknuti ljude da postanu poduzetnici „jer je to stil života, s time se živi 24 sata dnevno, i sama sam poduzetnica i znam što znači isplatiti plaću. To je prostor u kojem se možete kreativno izraziti i niste ograničeni radnim vremenom ili radom za drugog poslodavca. Ako ima prostora dobijete ured u Poslovnom inkubatoru, gdje se u početku ništa ne plaća, a tamo se novi poduzetnik jača da se za par godina može osamostaliti. Uz to, za apliciranje na europske fondove grad financijski pomažu u izradi prijave“.

Mladi nemaju razloga otići iz Pleternice, koja ima novi dječji vrtić, radi se nadogradnja, neposredna je blizina Požege, financiraju se igraonice po selima, postoji glazbena škola, prometnice su obnovljene, a zahvaljujući fondovima EU grad je postao veliko gradilište, dodala je.

„Drugačiji smo od drugih po strateškom promišljanju, godinama smo ulagali u ljude i znanja. Na žalost, od 2013. do 2015. nije bilo natječaja za fondove EU jer država nije bila spremna. Prošle, 2017. godine imali smo bum koji teško možemo ponoviti – odobreno je 236 milijuna kuna projekta na izvorni gradski proračun od sedam milijuna kuna. Kod nas je tempo malo žešći, teško možete naći sredinu gdje će vam se djelatnik javiti u 23 sata u vezi posla“, rekla je gradonačelnica.

Marija Šarić, direktorica Poduzetničkog centa Pleternica, napomenula je kako je najviše natječaja iz mjere ruralnog razvoja za OPG-ove. „Puno ljudi je krenulo u samozapošljavanje jer su porasle potpore HZZO a daje ih i grad Pleternica. Pomažemo male i srednje poduzetnike i obrtnike, educiramo učenike i đake da razmišljaju poduzetnički“, rekla je direktorica Šarić.

Vinar Franjo Markota potvrdio je da je jednostavno poslovati u Pleternici, a svoje vino iz premium segmenta prodaje na obali i u Zagrebu. „Dugoročno razmišljamo o širenju van Hrvatske, digli smo kvalitetu proizvoda uz pomoć IPARD-a. Mi više ne zovemo fondove nego oni nas, zovu nas iz Poduzetničkog inkubatora i nude projekte, što je za pohvalu“, rekao je.

Anto Barbarić, vlasnik tvrtke Microplet, nedavno je realizirao jedan projekt a novcem iz europskih fondova, no to je, kako kaže, sigurno zadnji koji je radio. „Godinu dana sam čekao rješenja za projekt, a onda su trebala tri mjeseca da potpišemo projekt i dobio sam svega 100.000 od 300.000 kuna, a već radim sa tim strojevima za koje sam dobio novac. Treba tri godine da se projekt provede. Planiram kupiti novi stroj vrijedan 1,2 milijuna kuna ali za to bih morao zaposliti 10 ljudi, a to nema šanse, to je neprirodno“, kaže Barbarić.

Zdravko Jelčić, predsjednik uprave požeškog Spin valisa, rekao je da ima puno radnika iz Pleternice i puno kooperanata, a jedna je od pleterničkih tvrtki ušla je i u konzorcijski ugovor. „Investirali smo 15 milijuna eura, administracija dobro radi ali patimo u trokutu između investicija, fiskalne stabilnosti i strukturnih reformi koje se stalno odgađaju. Većina problema dolazi iz središnje države i zato se povlači tako malo sredstava. Izlaz iz krize su investicije u proizvodnju, trajno održiva i kvalitetna radna mjesta. Moramo ulagati u razvoj proizvoda, istraživanje i dizajn, kao što i Europa radi“, kaže Jelčić.

Gradonačelnica Jozić upozorila je i da percepcija poduzetnika nije dobra, „prečesto ih se gleda kao utajivače poreza i kriminalce iako upravo oni stvaraju nove vrijednosti“.

Jedna od ciljeva programa razvoja je da Pleternica postane gospodarski najrazvijeniji grad u Požeško-slavonskoj županiji

Od početka 2018. stupio je na snagu program razvoja gospodarstva Grada Pleternice. „Mi ne možemo otvoriti tvornicu, ali možemo povući bespovratna sredstva, sagraditi infrastrukturu, otvoriti vrtiće i stvoriti uvjete za ugodan život“, rekla je na predstavljanju programa Marija Šarić, direktorica Poduzetničkog centra Pleternica.

Poduzetnički centar postoji od 2006., kad su gradske vlasti utvrdile da se moraju privući bespovratna sredstva iz EU. Potom je otvorena poduzetnička zona, koja se prostire na 160 hektara od čega je 20 hektara u gradskom vlasništvu. Otkupljuju se nove čestice u zoni, a infrastruktura je riješena na svakoj parceli.

Potom, 2013. izgrađen je i Poduzetnički inkubator koji je otvorio svoja vrata poduzetnicima. „Program razvoja grada Pleternice je kruna našeg razvoja, to je okidač da svi skupa surađujemo i da sami poduzetnici osiguraju što više sredstava iz europskih fondova“, rekla je Marija Šarić.

Jedna od ciljeva programa razvoja je da Pleternica postane gospodarski najrazvijeniji grad u Požeško-slavonskoj županiji. Program razvoja u 2018. težak je 9,3 milijuna kuna, a taj je novac namijenjen kupnji novih strojeva, zapošljavanju, ali i brendiranju grada Pleternice.

„Želimo biti logistička podrška, da poduzetnici ne moraju gubiti vrijeme, a naši referenti se dodatno specijaliziraju za razne područja. Počela je izgradnja novog inkubatora jer je onaj postojeći pun. Novi inkubator će biti namijenjen IT tehnologiji. Mladi mogu ostati u Zagrebu a u Pleternici će dobiti svoj oblak“, rekla je direktorica Šarić, iskoristivši priliku da promovira novi, upečatljivi logo Poslovne zone Pleternica sa stiliziranim likom bika.

Rečeno je i da je Pleternica ušla u proces certificiranja kao grada s povoljnim poslovnim okruženjem, čime se nastoje privući novi investitori.

Poduzetnik početnik može od gradski vlasti dobiti do 70 posto novca za kupnju strojeva i opremanje prostora. Može povoljno kupiti zemljište u Poduzetničkoj zoni, a dodatni popust na cijenu dobit će ako razvija primjerice IT industriju, ili ako zaposli veći broj ljudi. Uz to, za svakog novozaposlenog radnika dobit će i 6000 kuna potpore. U Pleternici se počinje razvijati i turizam, pa gradske vlasti dodjeljuju 2000 kuna potpore za svaki novi turistički ležaj.