Njihov primjer pokazuje kako bez "prebijene pare" ući u biznis

Foto: Petar Glebov / Pixsell

Naslijeđen stan. I to u centru Zagreba. Ovakva će situacija svakoga potaknuti na razmišljanje o iznajmljivanju turistima. No, mnogi ne znaju kako početi ni kome se obratiti. Upravo u toj dilemi Igor Kordić i Tomislav Zovko uočili su priliku za dobar posao. Oformili su tim ljudi koji se brine o svim detaljima – od iznajmljivanja, čišćenja, održavanja do pružanja 24-satne pomoći gostu.

I pronašli vlasnike stanova koji su im svoju nekretninu iznajmili. Prve apartmane otvorili su još 2011. u Zagrebu, a u nekoliko godina preuredili su cijeli niz u Rovinju i Dubrovniku, dok su “ZigZag Apartmani” našli svoj put i do Beograda te Beča. Do 2018., kažu, planiraju ih imati čak tisuću, piše Večernji list.

– Sve je počelo kad smo zastarjeli stan u centru preuredili u moderno mjesto s dodatnim uslugama. Ubrzo nakon toga ovakav način poslovanja, tzv. “ključ u ruke”, pokazao se idealnim za male iznajmljivače, odnosno vlasnike apartmana, kao i za brojne pravne osobe koje u vlasništvu imaju neiskorištenu nekretninu. Kad je preuzmemo, renoviramo je i opremimo te upravljamo njome, a vlasnicima isplaćujemo fiksni neto prihod – kažu dečki.