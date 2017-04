Makarske nove atrakcije: žičara za Biokovo, Burolina, Astro park

U pogledu s visina uskoro će moći uživati i manje odvažni gosti /PIXSELL

Grad Makarska u posljednje je tri godine puno napravio po pitanju poticanja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta. Uz to što nove objekte prate izgradnjom komunalne infrastrukture, gradska uprava donijela je niz odluka kojima se olakšava poslovanje. Većina projekata o kojima je sadašnji gradonačelnik Makarske Tonći Bilić govorio u predizbornoj kampanji ili su realizirani ili su radovi u završnoj fazi.

To su rekonstrukcija i proširenje groblja u Velikom Brdu, potom rekonstrukcija i nadogradnja stare upravne zgrade na Gradskom sportskom centru kojom će Makarska dobiti prvi Multimedijalni centar na širem makarskom području, ali i nove smještajne kapacitete za razvoj sportskog turizma. Važan je i nova multifunkcionalna gradska dvorana u bivšem Art caffeu. Također, u završnici su radovi na energetskoj obnovi vrtića Ciciban. Nastavit će se s izgradnjom mreže predškolskog odgoja - nakon obnove Cicibana, završit će se projekt Dječjeg vrtića i jaslica na Zelenki, kojim će Makarska nakon 30 godina dobiti prvi vrtić kao samostojeći objekt, te krenuti u realizaciju Dječjeg vrtića na Istoku.

Projekt Burolina

Nastavlja se i s projektima koji će, nakon izgradnje lukobrana, zaokružiti novi izgled gradske luke. Uređuje se sportska luka Arbun, plato ispred hotela Osejava te plaža Osejava s paviljonom Burolina, čiji je autor zadarski arhitekt Nikola Bašić. Nalik čuvenim Bašićevim Morskim orguljama u Zadru, kojima 'svira' more, Burolinom će muzicirati - bura. "Volio bih da se taj projekt realizira jer ga smatram vrlo kvalitetnim. Naravno, Burolina je samo dio kompleksnog projekta čija bi se realizacija odvijala u fazama", kaže gradonačelnik Bilić. Uz Burolinu, medijima i turistima izuzetno je atraktivan projekt žičare za Biokovo. Iako se već dugo govori o projektu Žičare Makarska-Biokovo, do 2014. se po tom pitanju nije napravilo baš ništa. "Tek našim dolaskom sve se pokrenulo s mrtve točke, a sad smo već došli do napredne faze. U suradnji s Ministarstvom graditeljstva, u prostornom planu Parka prirode Biokovo uspjeli smo propisati detaljne uvjete za gornju postaju žičare kako bi se mogla izdati lokacijska i građevinska dozvola.

Bilić Razvojna agencija omogućila je besplatnu edukaciju poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima.

Pomoć ugostiteljima

Izrađena je Studija utjecaja na okoliš koja predstavlja stručnu podlogu za postupak Procjene utjecaja zahvata na okoliš. U tijeku je raspisivanje natječaja za izradu idejnog projekta, te poduzimamo sve radnje da se ovaj projekt vrijedan oko 20 milijuna eura proglasi strateškim projektom RH. Što se tiče financiranja, o tome ćemo nešto više znati nakon skorašnjeg sastanka na temu modela financiranja koji je organiziran u Zagrebu", najavljuje Bilić. Tako je primjerice odobren popust od 50 posto za plaćanje komunalnog doprinosa za vlasnike proizvodnih pogona, a smanjen je i porez na korištenje javno-prometnih površina, čime se željelo pomoći ugostiteljima koji su dovedeni u tešku situaciju zbog porezne reforme i podizanje stope PDV-a s 13 na 25 posto.

Niz projekata, njih 26, financira se novcem iz EU fondova i nacionalnim sredstvima. Sve to postiglo se u svega dvije godine: Grad Makarska je 2015. ustrojio Odsjek za projekte i razvoj pri Uredu gradonačelnika, a u listopadu 2016. s radom je krenula Javna ustanove Makarske razvojne agencije MARA, koju je gradonačelnik pokrenuo kako bi se poboljšala poduzetnička klima i privukli investitori. Iako je agencija praktički tek započela sa radom, već sada je u pripremi projekt radi prijave na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza III koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Planiraju se provoditi aktivnosti stručnog usavršavanja i izobrazbe za nezaposlene osobe i to za mlade bez radnog iskustva, osobe bez ili s niskom razinom kvalifikacija, osobe s invaliditetom, starije osobe, žene.

"Po prvi put smo omogućili besplatne edukacije za naše poduzetnike, obrtnike i OPG-ove, a kojima MARA pomaže u pripremi projekata. U planu je uspostava Poduzetničkog inkubatora i Coworkinga koji bi se implementirao u bivšoj upravnoj zgradi Merkura 5. Očekivani rezultati su rast i razvoj malih i srednjih poduzetnika, start-up-ova, organizacija civilnoga društva te osobito stvaranje novih radnih mjesta u gradu Makarskoj i Makarskom primorju. Uspostavljena je dobra suradnja sa svim relevantnim subjektima u gradu, između ostalog i sa Zavodom za zapošljavanje, ali i s poslodavcima. Osim navedenog, agencija već sada na dnevnoj bazi pruža savjetodavne i edukacijske usluge, potpuno besplatno za naše građane", govori Tonći Bilić.

Energetska učinkovitost

Na pitanje potiče li se korištenje obnovljivih izvora energije, kaže - "stara upravna zgrada renovirala se i bit će stavljena u funkciju po principima energetske učinkovitosti, kao niskoenergetska kuća i to kao prvi takav primjer na makarskom području.Javna rasvjeta modernizirana je primjenom mjera energetske učinkovitosti, odnosno ugradnjom ekološki prihvatljivih visokotlačnih natrijevih svjetiljki koje ima zaštitu od svjetlosnog onečišćenja i ugrađen sustav regulacije tako u noćnom režimu rada smanjuje snagu svjetiljke za 50 posto.

Uspješno smo proveli i projekt Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima u gradu Makarskoj tako da smo osigurali nabavu i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 65 kućanstava. Iskoristili smo sredstva iz EU fondova i to čak 1,7 milijuna kuna iz Pilot projekta Energetska obnova zgrada koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za potpunu energetsku obnovu zgrade Ciciban", rekao nam je Bilić.

Uštede nakon energetske obnove bit će preko 70 posto u odnosu na prijašnje stanje. Ekološka svijest očituje se i na druge načine. S ciljem omogućavanja primarne selekcije otpada, na području grada postavljena je mreža od 16 zelenih otoka s ukupno 65 polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike. Grad Makarska osigurao je i privremeno reciklažno dvorište na predjelu Zagona s postavljenih sedam kontejnera zapremine 5 m3 za odvajanje sedam različitih komponenti otpada, a koje će biti u funkciji do izgradnje reciklažnog dvorišta na Voliciji za koje će uskoro biti izdana građevinska dozvola. Čim dobijemo dozvolu projekt ćemo prijaviti na upravo objavljeni natječaj iz EU fondova za gradnju reciklažnih dvorišta.

Spoj znanosti i turizma

Jedinstveni astronomski park

Makarski Astro park jedinstveni je park za djecu, koju educira o Sunčevom sustavu. Nalazi se na platou ispred Makarske zvjezdarnice kao spoj obrazovanja, znanosti i turističke atrakcije. Projekt je nastavak turističke valorizacije te zvjezdarnice i Spomenika na Glavici, s kojim čini cjelinu i podiže turističku privlačnost cijelog grada. Astro park je odličan primjer javnog partnerstva Grada Makarske i lokalne astronomske udruge DAUP Orion.