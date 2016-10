Grad mladih gdje je prosječna starost 35 godina, a nezaposlenost 4,6%

Zaprešić je u zadnjih 20 godina udvostručio broj stanovnika/Goran Jakuš/PIXSELL

Zaprešić je jedan od najpropluzivnijih gradova u Hrvatskoj koji je u 20-ak godina udvostručio svoju populaciju na sadašnjih 30 tisuća stanovnika. Kako ističe zaprešički gradonačelnik Željko Turk, Zaprešić je grad mladih te je prosječna starost njegovih stanovnika 35 godina. Uz to, dodaje, ovaj grad ima najvišu obrazovnu strukturu među gradovima Zagrebačke županije.

Najveći trgovački centar

"Gospodarski razvoj Zaprešića se, prije svega, temelji na dugoročnom i žilavom razvoju malog poduzetništva i obrta, ali isto tako i na restruktuiranoj velikoj industriji. Tu prije svega mislim na tvrtke Messer Croatia plin te Inker koji zadnjih godina ulažu znanta sredstva u nove investicije i zapošljavanje", kazao je Turk. Dodaje da velika očekivanja imaju od poduzetničke zone, koja je danas najpoznatija po tome što je u njoj smješten najveći trgovački centar u Hrvatskoj West Gate. "Radi se o pola milijuna kvadratnih metara slobodnog prostora i u tijeku je investicija u prometnu infrastruktura koja će, nadamo se već na proljeće, omogućiti izravni ulazak s autoceste u zonu, a što će onda biti magnet za investitore. Već imamo kontekte s nekoliko velikih igrača, ali za sada dok se ne potpišu ugovori, ne bih s detaljima izlazio u javnost", navodi Turk.

Dodaje da očekuje da za zonu budu primarno zainteresirani investitori iz segmenta trgovine i usluga, ali ne isključuje ni ostale ulagače. Malo i srednje poduzetništvo je oduvijek bio temelj razvoja Zaprešića, a i danas su u tom gradu posebno ponosni na značajan udio metalurgije i proizvodnje u sektoru malog poduzetništva i obrta. Velik benefit grada je i blizina Zagreba s kojim je Zaprešić odlično povezan cestom i željeznicom, a što rezultira činjenicom da danas gotovo svaki drugi Zaprešićanac, njih 40 posto, radi u Zagrebu. "Mislim da ne treba niti spominjati važnost velikog tržišta, kakav je Zagreb, na koje otpada gotovo polovica ukupne ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj.

1622poslovna subjekta aktivno je trenutno na području grada Zaprešića

To je posebno važno za male poduzetnike koji imaju ograničene mogućnosti nastupa na udaljenijim tržištima. Koliko je obrtništvo važno u ovom gradu, dovoljno pokazuje i činjenica da Obrtnička komora već 17 godina uspješno organizira gospodarski sajam koji se i ovih dana održava u Zaprešiću. Sve navedeno je dovelo do toga da stopa nezaposlenosti u našem gradu bude svega 4,6 posto, a što je daleko manje od nacionalne stope", kaže tamošnji gradonačelnik. Kako bi i dalje privlačio mlade ljude, prvenstveno iz Zagreba koji su u potrazi ja jeftinjim, a kvalitetnim stambenim prostorom, Zaprešić konstantno ulaže u razvoj infrastrukture. Tako su u tijeku radovi na više društvenih sadržaja, a od kojih su najznačajniji projekt kuglane te obnova turističko-kulturne destinacije Novi dvori, boravišta bana Josipa Jelačića.

Rast izvoza

Prema podacima konzultantske kuće Bisnode u Zaprešiću trenutno posluje 1622 poslovnih subjekata. Tijekom 2016. godine bilo ih je osnovano 90, dok je istovremeno bilo ugašeno 61 subjekata. Ukupno je 142 poslovnih subjekata bilo u blokadi u posljednjih godinu dana. Također, tijekom 2016. godine 13 subjekata ušlo je u fazu stečaja. U fazi predstečaja u istom razdoblju je završilo 203 subjekata. Među poreznim dužnicima nalazi se 21 subjekt, a 13 subjekata se nalazi na listi neisplatitelja plaća. Kako ističe Branimir Kovačević, viši financijski analitičar u Bisnodeu, među svim poslovnim subjektima u ovom gradu, ukupno ih je 603 ili 37,2 posto predalo godišnje financijsko izvješće u javni registar za 2015. godinu.

Oni su lani kumulativno ostvarili 1,72 milijarde kuna prihoda, a kumulativna neto dobit iznosila je 44,9 milijuna kuna. Ta poduzeća ukupno su u 2015. zapošljavala 2830 osoba, što predstavlja prosjek od 4,7 zaposlenika po poduzeću. Izvoz je iznosio 293,1 milijun kuna, dok su analizirana poduzeća investirala ukupno 86,3 milijuna kuna tijekom 2015. godine. "U usporedbi sa ukupnim rezultatima Zagrebačke županije, Zaprešić je imao 8,3 posto udjela među poduzećima koja su predala godišnje financijsko izvješće. U ostvarenim prihodima na razini cijele županije, poduzeća iz ovog grada sudjelovala su sa 3,8 posto udjela.

Analizirana poduzeća imala su udio od 4,2% u ukupnom županijskom izvozu, dok su njihove investicije činile 4,6 posto svih investicija na županijskoj razini. Ukupno 5,6 posto svih zaposlenih u županijskom realnom sektoru odnosilo se na zaposlenike iz poduzeća koja su smještena na području Zaprešića", kaže Kovačić. Uspoređujući lansjke rezultate s onima iz 2014., pokazalo se da su proatrane tvrtke ostvarile 10,1 posto prihoda više, dok je kumulativna neto dobit rasla za 4,2 posto u odnosu na 2014. godinu. Izvoz je bio veći za 19,5 posto, dok su se s druge strane investicije povećale za 49,9 posto.

Nacionalni i regionalni lider u proizvodnji sanitarne keramike

Nova snaga u sinergiji sa španjolskom maticom

Inker Zaprešić jedini je domaći proizvođač sanitarne keramike koji svoje korijene ima u 1953. kada je osnovana Jugokeramika, a prve sanitarne artikle javnost ima priliku vidjeti 1958. na Zagrebačkom velesajmu. Naredno razdoblje obilježeno je brojnim ulaganjima u unapređenje tehnoloških rješenja te investicija u modernizaciju. Tako 1977. počinje izgradnja tvornice u Dvoru, a samo godinu dana kasnije i izgradnja tvornice u Orahovici. Početkom1990-tih, usljed rata i raspada bivše države, dolazi do gubitka dijela tržišta, a s druge strane do stagnacije u razvoju i tehnologiji. Tvrtka 1991. mijenja ime u Inker te dolazi do privatizacije da bi 2006. u zaprešićko poduzeće preuzela španjolska grupacija ROCA Corporacion Empresarial. Prema podacima Poslovne Hrvatske, Inker je prošlu godinu završio s 90 milijuna kuna prihoda te 230 zaposlenih.