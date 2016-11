Deset žena ušlo je u završnicu izbora za najbolje poduzetnice

FOTO: Press

Žensko se poduzetništvo u Hrvatskoj iz godine u godinu uspješno razvija. Ovogodišnji izbor najboljih poduzetnica u organizaciji mreže poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria otkriva da žensko poduzetništvo ide ukorak s novim tehnologijama. Sve je više žena koje pokreću i vode tvrtke u informacijsko-komunikacijskom sektoru, a one iz drugih grana gospodarstva u svoje proizvode i usluge uspješno implementiraju suvremenu tehnologiju.

„Sve finalistkinje izbora za najbolje poduzetnice ženama mogu poslužiti kao nadahnuće za pokretanje vlastitih poslova. Riječ je o ženama koje u zemlji čija poduzetnička klima nije zadovoljavajuća, uspješno plivaju na tržištu zahvaljujući svojem znanju i inovativnim idejama. Sjajne nam priče dolaze iz raznih dijelova zemlje – od Čakovca i Varaždina preko Zagreba i Karlovca do Dubrovnika, a iza njih stoje žene različitih dobi – od poduzetnice u ranim dvadesetima do onih u zreloj dobi“, kazala je Ivana Matić, osnivačica mreže Women in Adria.

U završnicu izbora za nagrade najboljim poduzetnicama ušle su Lidija Karaga i Anita Cvetić Oreščanin iz tvrtke Poslovna inteligencija, Gordana Puhelek iz tvrtki Mikronis i Zel-Cos, Mirjana Vučetić iz tvrtke Hamowa-Hidro, Petra Novosel iz tvrtke Ineo, Mirjana Brlečić iz tvrtke Priroda liječi, Slavica Grkeš iz turističke agencije Dominium travel, Ranka Grgić Posavec iz tvrtke Lumaris studio, Anita Bušić iz tvrtke Live good te Mateja Kuhar iz tvrtke Fabula C.

Nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije: Start-up poduzetnica godine, Mikro poduzetnica godine, Perspektivna poduzetnica godine i Inspirativna poduzetnica godine. Prva je kategorija namijenjena poduzetnicama čija je tvrtka mlađa od pet godina, druga je za one koje zapošljavaju do pet ljudi, a treća za one koje imaju veći broj zaposlenih. Nagradu Inspirativna poduzetnica godine može primiti žena iza koje je pet godina vođenja vlastite tvrtke s najmanje pet zaposlenih koja bilježi kontinuirani rast poslovanja.

Dodjela nagrada održat će se u povodu Svjetskog dana poduzetnica u utorak, 15. studenog, u Zagrebu.