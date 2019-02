'Ako su Slovenci uspjeli privući 14 mlrd. eura investicija iz Europe, a mi samo 3,8 mlrd., onda imamo ozbiljnih problema'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta zahvalio je dnevnim izdanjima Styrije što pokazuju interes za gospodarsku tematiku koja će javnosti približiti izazove ovog sektora.

"Svi koji ovdje danas sjedimo imamo istu želju: Ako već Hrvatsku ne možemo učiniti poželjnijom za investicije, da barem postanemo svjesni da ipak i nismo tako loši. Moramo poraditi na vlastitom samopouzdanju jer ako sami ne vjerujemo u sebe, kako će se osjećati ljudi koji dolaze ovdje investirati i naiđu na probleme. Posebno je bitno da na konferenciji sudjeluju i ljudi s terena – gradonačelnici i poduzetnici koji nam mogu prenijeti probleme s kojima se svakodnevno susreću.

Kada danas analizirate renomirane globalne i Hrvatske TV-stanice, portale, novine, vidjet ćete Hrvatsku koja nudi sunce i more. Kada bi se zbrojilo koliko je Hrvatska investirala da bude prepoznata kao turistička destinacija, jasno je zašto nismo prepoznati kao investicijska meka. Nemamo marketing koji bi omogućio da investitori vide i prepoznaju našu zemlju kao poželjnu za ulaganje. Naš gotovo jedini "marketing" je onaj negativni kroz investitore koji su došli u Hrvatsku i nisu uspjeli i o tome pričaju vani. Oni koji su uspjeli i nisu imali ozbiljnijih problema, a takvih je većina, u pravilu šute i rade jer ih niti itko išta pita", kazao je Horvat. Dodaje da je veliki problem naše zemlje što smo u pristupnom razdoblju pregovora o članstvu o EU preuzimali nekritički svu pravnu stečevinu EU, a da je nismo "lokalizirali" kroz provedbene akte. To je razlog da dan je danas birokracija i sudstvo sporo i nefunkcionalno. Sad kad smo punopravna članica, smatra ministar, moramo više poraditi na pročišćavanju regulative koja nas koči i onemogućava nam razvoj. "Uz sve probleme koje imamo, Hrvatska već duže vrijeme konstantno raste 2-3%, no problem je što naše okruženje raste 2-3 puta brže od nas. Stoga moramo implementirati procese koji će ubrzati investicije i lakoću poslovanja. Pri osnivanju tvrtke imamo sedam koraka i čitav proces da bi tvrtka počela poslovati traje i duže od 30-40 dana, iako sama registracija traje 15 minuta. Moramo uzeti za primjer Estoniju ili Makedoniju koje su po tom pitanju pri samom vrhu ljestvica konkurentnosti, a ne da budemo iza 150 mjesta", ističe ministar Horvat.



Isto tako skreće pozornost da je po pitanju brzine izdavanja građevinskih dozvola najveći problem u velikim gradovima, prije svega Zagrebu. Stoga je za nacionalni prosjek manje bitno što se jedan Varaždin, a i još neki, nalaze u europskom vrhu po brzini izdavanja dozvola kad to u Zagrebu može potrajati jako dugo.

"Stvari se događaju i samo ih je potrebno promovirati. Ako su Slovenci uspjeli privući 14 milijardi eura investicija iz Zapadne Europe, a mi samo 3,8 milijardi, onda je vidljivo da imamo ozbiljnih problema", završio je ministar Darko Horvat.



Važnost javne rasprave o izazovima investiranja u Hrvatskoj istaknuo je i Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka (HUB).

"Cilj ovog projekta je otvoriti niz pitanja vezanih za investicije u Hrvatsku. HUB ove godine obilježava 20 godina djelovanje i ove godine želimo potaknuti raspravu o investicijama i ulozi bankarskog sektora u njoj. Želimo ukazati na nužnost reformi koje bi olakšale i povećale investicije. Ove godine je MMF zaključio da je potreba za olakšanjem birokratskih prepreka dobro došla, a isto tako i jaču pravnu sigurnost koji uključuje brzo i efikasno pravosuđe. Bez pravne sigurnosti i poštivanja stručnosti je teško očekivati jači val investicija. Kada smo analizirali sve top liste zemalja po lakoći investiranja, nas nema niti na jednoj među prvih 30. Poznati britanski poslovni list je nedavno zaključio da sunce i more sami po sebi nisu dovoljni", kaže Adrović. I on upozorava da osnivanje tvrtke u Hrvatskoj traje višestruko duže nego u našem susjedstvu, uključujući i u zemljama poput Srbije i Makedonije od kojih se obično smatramo znatno razvijenijima. Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika istaknuo je važnost medija u promociji važnih društvenih vrijednosti, a investicijska klima je svakako jedna od njih.

"Bez zdravih ulaganja i gospodarskog razvoja neće biti niti drugih društvenih pomaka poput kurikularne reforme i ostalog. Iako je trenutno problem Uljanika jedan od gorućih tema hrvatskog gospodarstava i društva, puno je važnije kako će naša država i društvo izgledati za 20-ak godina", kazao je Nišević.