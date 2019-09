Već u prvom tjednu zaprimljeno 50 posto više zahtjeva za subvencioniranje kredita

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prijave se zaprimaju još dva tjedna, a ukoliko se nastavi ovakav tempo, broj prijava biti će najveći do sada, procjenjuju iz APN-a.

APN je 10. rujna počeo zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita, a već prvo jutro banke su predale više od 200 zahtjeva svojih klijenata.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar izjavio je da je iznimno zadovoljstvo vidjeti da su mladi još jednom u tolikom broju prepoznali ovu mjeru.

"Imamo dvostruko više zahtjeva nego u isto vrijeme prošle godine, što znači da su mladi spremno dočekali ovaj, treći po redu, poziv za subvencioniranje stambenih kredita. Govorimo ovdje o 5.300 obitelji koje su mjeru već iskoristile, više od 850 djece rođene u tim novim domovima te još tisućama mladih koje će mjeru tek iskoristiti. Ovo je potvrda da se radi o važnoj demografskoj mjeri jer je rješavanje stambenog pitanja jedan od preduvjeta da svoju budućnost mladi grade u Hrvatskoj", kazao je Štromar.

Napominje da ima još dovoljno vremena za prijavu, a da će svi koji predaju potpunu dokumentaciju subvenciju i dobiti.

"Ograničenja u vidu broja subvencija nema, svi koji predaju valjanu dokumentaciju subvenciju će i dobiti. Za sve one koji nisu stigli pronaći odgovarajući stan ili kuću za ovaj rok prijava, moći će to učiniti dogodine, u ožujku i rujnu 2020. Definiranim terminima želimo građanima omogućiti bolje planiranje kada je rješavanje stambenog pitanja posrijedi. Pozivam mlade ljude da se pridruže tisućama onih koji su uz pomoć subvencioniranih kredita riješili svoje stambeno pitanje. To za mene nisu samo brojke, to je na tisuće mladih ljudi koji sada imaju svoj dom, koji grade svoje obitelji u kojima se rađaju djeca, i oni su budućnost Hrvatske", poručio je Štromar.

Uvjeti za subvencioniranje stambenih kredita

APN je u prvoj polovini kolovoza potpisao ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, pri čemu se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,19 do 3,75 posto.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja ove godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.