Cijena od 3000 eura za kvadrat stana u hrvatskom susjedstvu je sasvim prihvatljiva

FOTO: GettyImages

Ljubljansko tržište nekretnina zahvaljujući, pišu tamošnji mediji, kroničnom nedostatku stambenog prostora za mlade obitelji trenutno proživljava renesansu. Cijene od 2,5 ili 3 tisuće eura po kvadratu pokazale su se prihvatljivima, pri čemu slovenski portal Siol.net navodi i da je takvih stanova više da bi se vjerojatno svi i prodali. Cijelo je gradsko područje zapravo jedno veliko gradilište, sugerira pregled ponude koju donosi portal.

Prodaja prema planovima

Među investitorima se spominju i zanimljiva imena kao što je "kralj banana" Izet Rastoder s planom gradnje dviju višekatnih stambenih zgrada te slovenska loša banka DUTB koja kao vlasnik zemljišta na kojem je planirana gradnja 300 stanova traži partnera za projekt. Krajem ove godine ispod Ljubljanskog dvorca bit će dostupna 63 apartmana koja se, prema riječima predsjednika uprave i vlasnika tvrtke GH Holdinga koji gradi ovu četvrt Blaža Miklavčiča, prodaju prema planovima.

Njihova je cijena oko 4 tisuće eura po kvadratu, i to bez poreza, što u najjeftinijoj varijanti onda ispada 243 tisuće eura po stanu te u najskupljoj više od 1,3 milijuna eura. Među poznatim investitorima je i Zlatarna Celje koja završava izgradnju šesterokatnice nazvane Ypsilon u sklopu koje će do jeseni biti dostupan 91 stan veličine od 40 do 120 kvadrata, a započeli i su s pripremama za drugu zgradu od 11 katova i 130 stanova.

Od ostalih, primjerice, Lanel Invest prodaje stotinjak stanova veličine od 37 do 100 kvadrata po cijeni od 2,8 tisuća eura po kvadratu dok tvrtka Residence Residence najavljuje da će za 2 mjeseca imati spremno još 9 luksuznih apartmana kakve su do sada prodavali cijeni od 2,4 tisuća po kvadratu, bez PDV-a. U ljubljanskoj četvrti Belle vie Tivoli na raspolaganju je 195 stanova prosječne cijene 2,3 tisuće eura po kvadratu, uz dva apartmana na vrhu same zgrade. K tome, 19 stanova investitora Villa Celovška uspješno se prodalo i prije početka gradnje.

Vole luksuzne apartmane

U ljubljanskom naselju Brdo izgrađeni su luksuzni apartmani veličine 85 do 120 kvadrata koji su se prodavali po cijeni do 3,5 tisuće eura po kvadratu te se u neposrednoj blizini planira gradnja sličnog objekta s 10 stanova, dok tvrtka Kolektor planira izgradnju dvaju stambenih zgrada s nekoliko stotina apartmana.

No to nije sve, kaže Siol.net, jer je u planu izgradnja i određenog broja novih projekata o kojima se zna malo jer su investitori "škrti" s informacijama do ishođenja građevinske dozvole.