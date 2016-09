Počela gradnja 608 stanova; projekt uključuje i škole, bazenski kompleks, sportske dvorane, igrališta...

Foto: Thinkstock

U zagrebačkom naselju Podbrežje gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sa suradnicima jučer je otvorio prvu fazu radova na izgradnji 608 stanova čiji se završetak očekuje u prosincu 2017. godine.

Kako je već obećano, projekt Podbrežja bit će cjelovit, s dodatnim sadržajima i cjelokupnom prometnom infrastrukturom, prilaznim cestama, kao i semaforima i zebrama.

– Podbrežje će imati najljepši sadržaj. Stanovi u Zapruđu podsjećaju me na Alcatraz. Projektirani su kao lego kocke, ljudi će zbog blizine zgrada gledati jedni drugima u tanjure. To je frustrirajuće, i to ljude stavlja u bed – kazao je gradonačelnik Bandić u ožujku.

Prema Urbanističkom planu uređenja planirana je gradnja: 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža s ukupno 1800 stanova, dvije predškolske ustanove, osnovna škola, kulturno-informativni centar, bazenski kompleks i sportska dvorana, parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i 6 igrališta za uzrast od 7 -18 godina.