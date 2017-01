Njemački tisak savjetuje: Kupite nekretnine na hrvatskoj obali

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Njemački list „Welt am Sonntag" u svom izdanju od 8. siječnja donosi opširan članak o cijenama nekretnina uz hrvatsku obalu. Kao primjer navodi švicarskog poduzetnika Dennisa Bandacka koji je za 2,7 milijuna eura na otoku Korčuli kupio manji hotel i planira kupnju još devet hotela. Autor članka ističe da je mogao ulagati i u bilo kojoj drugoj destinaciji na Sredozemlju, ali: „… u Hrvatskoj Bandrack vidi najbolji odnos između cijene i dobiti. I nije usamljen. Hrvatska privlači sve više hotelijera." U tekstu se kao razlog tog trenda navodi odličan razvoj turizma, ali se ističe i da je kupnja nekretnina na hrvatskoj obali dobar potez i za privatne ulagače: „Jer, na poznatim odredištima u zapadnom Sredozemlju cijene su porasle. Nasuprot tome, čini se da je u Hrvatskoj prilika povoljna.(…) Izgleda da je upravo ove zime došlo do još jednog laganog pada cijena, javljaju analitičari." No istovremeno se upozorava ulagače da dobro otvore oči pri kupnji i prekontroliraju vlasničke odnose i valjanost građevinske dozvole.

Kako piše DW, autor citira Matthewa Montagu-Pollocka, izdavača međunarodnog informacijskog servisa za nekretnine za odmor Global Properity Guide, koji kaže da su najskuplje turističke nekretnine u Dalmaciji. To se opravdava dugom turističkom tradicijom te regije, ali i snimanjem poznate serije Igra prijestolja u Dubrovniku, koje privlači brojne fanove. No u članku se upozorava da će s prestankom snimanja serije pasti i zanimanje za Dubrovnik: „To može dovesti do toga da cijene za vikendice i apartmane oko Dubrovnika uskoro padnu. Ali dugoročno će ulagači vjerojatno profitirati od nekretnine u toj regiji. 'Biser Jadrana će uvijek privlačiti turiste', kaže Thomas Beyerle iz firme za promet nekretnina Catella."

Kao primjer regije u kojoj će srednjoročno doći do rasta vrijednosti nekretnina u članku se navodi Istra, i to posebice zbog blizine juga Njemačke i Austrije, kao i zbog brojnih međunarodnih zvijezda, poput Gwyneth Paltrow, Toma Cruisea i Bernieja Ecclestonea, koje su bile oduševljene tim poluotokom.

Autor teksta prenosi i brojke kojima raspolaže Matthew Montagu-Pollock, a koje govore da se iznajmljivanjem kuća za odmor i apartmana u Hrvatskoj može ostvariti prosječna dobit od 6,2 posto. I na kraju se savjetuje stranim ulagačima, koji žele na veliko iznajmljivati nekretnine, da u Hrvatskoj otvore firmu, jer na taj način mogu štedjeti na porezu.