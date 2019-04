Kupnja vlastitog doma je 'obično grozna investicija', objašnjeno je i zašto

Foto: Getty Images

Peter Mallouk, certificirani financijski planer i predsjednik društva za upravljanje imovinom Creative Planning za CNBC objašnjava zašto je to tako.

"U stvarnosti, to je obično grozna investicija", kaže on. To je zato što, na kraju dana, posjedovanje doma uzima novac iz vašeg džepa: "Plaćate porez na imovinu, plaćate održavanje, plaćate osiguranje. Sve te druge stvari se događaju s vašim domom za koje morate platiti".

Posebno su mladi kućevlasnici shvatili to na teži način: podcjenjivanje skrivenih troškova je razlog broj jedan zbog kojeg su milenijci koji imaju vlastite domove požalili.

S vremenom bi vrijednost vašeg doma mogla narasti, ali vjerojatno ne toliko da nadoknadi sve troškove. Umjesto toga, ako uzmete ušteđevinu i uložite je u nešto što će vjerojatno rasti u vrijednosti, kao što su dionice i obveznice, vjerojatno ćete dugoročno završiti s više novca.

Recimo da živite u Zagrebu i plaćate oko 3.000 kuna mjesečno za najam. Ako kupite sličnu nekretninu (50-tak kvadrata trenutno na prosječnoj lokaciji dođe oko 90.000 eura), plaćati ćete ratu kredita oko 5000 kuna mjesečno, a tu su i troškovi održavanja, investiranja u kućanstvo i drugo.

Financijski stručnjaci u Sjedinjenim Američkim Državama daju slične primjere, odnosno procjenjuju da bi, zahvaljujući troškovima vlasništva kuće, kupnja mogla koštati oko 40% više od najma.

Ako uzmete razliku i uštedite je, taj dodatni iznos (u našem primjeru razlika od oko 2.000 kuna) uložite u različite portfelje, gotovo je sigurno da će investicija kroz duže vrijeme narasti više od vrijednosti nekretnine iz spomenutog primjera.

Ramit Sethi, samostvoreni milijunaš i autor knjige "Naučit ću vas da budete bogati", dao je isti argument. Razmislite o tome na ovaj način, predlaže Sethi: "Općenito možemo pretpostaviti da dugoročno, ako ulažemo u jeftin diverzificirani indeksni fond, dobivamo oko 7% u smislu godišnjih povrata. Može li to dugoročno nadmašiti rast vrijednosti nekretnine u području gdje živite?”.

Treba dobro izračunati i procijeniti

I Sethi i Mallouk naglašavaju važnost izračuna prije kupnje kuće: treba uzeti u obzir svoje vlastite financijske mogućnosti i stanje, a zatim usporediti trošak kupnje u odnosu na iznajmljivanje nekretnine u vašem području. Pokušajte procijeniti je li kupnja smislena za vas i zapitajte se je li bolje iznajmiti i uložiti novac koji ste bili spremili potrošiti na nekretninu.

"Ako izračunate poput mene, možda ćete otkriti da u mjestu u kojem živite zapravo nema nikakvog financijskog smisla za kupnju nekretnine", kaže Sethi. “Postoje li drugi razlozi za kupnju? Naravno. Možda želite kupiti dom u kojem živite jer želite srušiti zid koji vam smeta. Možda želite kupiti jer želite da vaša djeca idu u određenu školu. U redu. Ali napravite izračun”.

"Za najveću kupnju vašeg života", dodaje on, "trebali biste znati svu matematiku i kako će se stvari odvijati 20 godina u budućnosti".

Naravno, ima i prednosti

Jedna od glavnih prednosti koje dolaze s kupnjom doma je da to može biti vrsta "prisilne štednje" jer, tako što mjesečno otplaćujete kredit, novac koristite na konstruktivan način ulažući ga u imovinu koju kasnije možete prodati.

Postoje i druge prednosti: Investicijski menadžer David Bach kaže da je "kupnja doma odskočna daska za bogatstvo u Americi" i čak vam može pomoći da se ranije umirovite ako možete isplatiti kredit.

Ipak, Mallouk tvrdi, ako ste dovoljno disciplinirani da uložite novac koji ste mislili potrošiti na kupnju doma “bit ćete u daleko boljem stanju nego ako ste to uložili u nekretninu koja i dalje uzima novac od vas".