Televizije su lani poslovale tek nešto lošije nego 2008.

Javna TV imala je lani 30,3 mil kuna dobiti/Tatjana Tadić/PIXSELL

U razdoblju od 2008. do 2016. u djelatnosti emitiranja televizijskog programa poslovalo je u Hrvatskoj između 46 i 53 poduzetnika, a prošle godine bilo ih je 47.

Prema rezultatima Fine, u promatranom razdoblju najveći je prihod ostvaren 2008. - u zadnjoj godini prije početka ekonomske krize televizije su tako uprihodile 2,35 milijarde kuna, što je tek četiri posto više nego 2016., kad je ukupni prihod bio 2,26 milijarda kuna. Zanimljivo je i da su tv nakladnici 2008. poslovali s gubitkom od 9,1 milijun kuna, dok su lanjsku godinu završili s 55,7 milijuna kuna profita.

Poduzetnici u djelatnosti emitiranja televizijskog programa u razdoblju od 2008. do 2012. iskazali su gubitak, dok je od 2013. do 2016. ostvarena dobit. Najveća neto dobit ostvarena je 2016. (55,7 milijuna kuna), a najveći neto gubitak ostvaren je 2012. (169,2 milijuna kuna) čemu je najviše pomogao RTL Hrvatska sa 89,5 milijuna kuna gubitka. Lani je vodeći po prihodu bio HRT, s 1,4 milijarde kuna (61,6 posto ukupnih prihoda sektora), a javna televizija imala je i najveću dobit, od 30,3 milijuna kuna.

U toj je ustanovi zaposleno 2797 radnika, odnosno 74,3 posto od ukupnog broja zaposlenih na svim televizijama. Najveći broj zaposlenih, 4597, bio je 2008., a najmanje ih je bilo 2015.- svega 3749. Na smanjenje broja zaposlenih najveći utjecaj imalo je smanjenje broja zaposlenih na HRT-u, koja je 2010. imala 3302 zaposlena, dok je 2016.taj broj spao na 2797. Druga po rezultatima lani je bila Nova TV, s 396 milijuna kuna prihoda te 17,4 milijuna kuna dobiti i 328 zaposlenih.

U razdoblju od 2008. do 2016. Nova TV je prvih pet godina ostvarila gubitak razdoblja, a najveći je bio 2008., u visini od 98,4 milijuna kuna. Od 2013. Nova TV ostvaruje dobit, i to najveću u 2016., koja je završena sa zaradom od 17,4 milijuna kuna. Na trećem je mjestu RTL Hrvatska s prihodom od 311,4 milijuna kuna, 11,5 milijuna kuna dobiti i 243 zaposlenih. RTL je od 2009. do 2012. godine poslovao s gubitkom.

Na četvrtom je mjestu zagrebačka podružnica tvrtke Fox Networks Group Bulgaria EOOD. Njihov je prihod znatno manji nego kod tri vodeće televizije u zemlji i iznosi tek 14,6 milijuna kuna, dobit je 2,5 milijuna kuna a zaposlenih je šestero. Peta je lani bila tvrtka FremantleMedia Hrvatska s prihodom od 13,8 milijuna kuna i milijun kuna gubitka, prema navodima Fine.